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Вихваляли Путіна та закликали захопити Україну: СБУ викрила двох священників УПЦ МП

Степан Гафтко, Валентина РоманенкоПонеділок, 24 лютого 2025, 15:11
Вихваляли Путіна та закликали захопити Україну: СБУ викрила двох священників УПЦ МП
підозри отримали протоієрей В’ячеслав Маркевич та ієромонах Станіслав Макеєв. фото, надане УП джерелом

Служба безпеки України викрила двох священнослужителів Української православної церкви Московського патріархату в Житомирській та Вінницькій областях, які публічно підтримували російського лідера Володимира Путіна, поширювали антисемітські заяви та закликали до окупації України.

Джерело: СБУ, співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах

Дослівно: "Як встановило розслідування, обидва фігуранти "розганяли" ворожу пропаганду під час спілкування з прихожанами, а також через свої акаунти в соцмереж та месенджерах".

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Фото: СБУ

Деталі: Як повідомили в СБУ, на Житомирщині затримали протоієрея однієї з церков, який підтримував політику Кремля. Також слідство встановило, що священнослужитель у своїх дописах в мережі неодноразово принижував честь і гідність представників єврейського народу.

На Вінниччині правоохоронці затримали ієромонаха одного з храмів. Він неодноразово у коментарях під прокремлівськими дописами закликав до повного захоплення території України росіянами.

Працівники СБУ вилучили у священнослужителів УПЦ МП мобільні телефони та комп'ютерну техніку з доказами їхніх злочинів. Обом священникам повідомили про підозру у посяганні на територіальну цілісність України, порушенні рівноправності громадян та виправдовуванні збройної агресії РФ.

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За даними УП, підозри отримали протоієрей однієї з церков на Житомирщині В’ячеслав Маркевич та ієромонах одного з храмів на Вінниччині Станіслав Макеєв.

СБУросійсько-українська війнаУПЦ МП
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