Восхваляли Путина и призывали захватить Украину: СБУ разоблачила двух священников УПЦ МП

Служба безопасности Украины разоблачила двух священнослужителей Украинской православной церкви Московского патриархата в Житомирской и Винницкой областях, которые публично поддерживали российского лидера Владимира Путина, распространяли антисемитские заявления и призывали к оккупации Украины.

Источник: СБУ, собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Дословно: "Как установило расследование, оба фигуранта „разгоняли" враждебную пропаганду во время общения с прихожанами, а также через свои аккаунты в соцсетях и мессенджерах".

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Фото: СБУ

Детали: Как сообщили в СБУ, на Житомирщине задержали протоиерея одной из церквей, который поддерживал политику Кремля. Также следствие установило, что священнослужитель в своих сообщениях в сети неоднократно унижал честь и достоинство представителей еврейского народа.

В Винницкой области правоохранители задержали иеромонаха одного из храмов. Он неоднократно в комментариях под прокремлевскими сообщениями призывал к полному захвату территории Украины россиянами.

Работники СБУ изъяли у священнослужителей УПЦ МП мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами их преступлений. Обоим священникам сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины, нарушении равноправия граждан и оправдании вооруженной агрессии РФ.

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По данным УП, подозрения получили протоиерей одной из церквей на Житомирщине Вячеслав Маркевич и иеромонах одного из храмов в Винницкой области Станислав Макеев.