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Внаслідок російського удару по Слов’янську загинула людина 

Анастасія ПроцПонеділок, 24 лютого 2025, 17:27
Внаслідок російського удару по Слов’янську загинула людина 
фото: Донецька ОВА

24 лютого російські війська атакували Слов'янськ Донецької області, внаслідок ударів загинула одна людина, ще двоє поранені. 

Джерело: голова ОВА Вадим Філашкін, Донецька обласна прокуратура

Пряма мова: "Близько 16 години у місті пролунали 2 вибухи. Достеменно відомо про 1 загиблого, але остаточна кількість постраждалих може бути більшою".

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фото: Донецька ОВА

Деталі: За словами Філашкіна, наразі на місцях влучань працюють всі відповідальні служби.

Оновлено: Згодом голова ОВА написав про ще двої поранених. Також, за його словами, росіяни влучили у крамницю і адмінбудівлю. Пошкоджено 14 приватних будинків, 8 нежитлових приміщень і 5 автівок.

У прокуратурі уточнили, що внаслідок удару по торговельному об’єкту загинула 36-річна продавчиня. Ще одна жінка отримала мінно-вибухову травму. 

Донецька областьобстрілжертви
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