Норвегія придбає на понад $300 млн українську військову техніку для ЗСУ

Норвегія планує виділити 3,5 млрд норвезьких крон (близько $314 млн) на закупівлю військової техніки для України безпосередньо в українських виробників.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на сайт норвезького уряду

Деталі: Як зазначили в уряді Норвегії, країна планує виділити близько $314 млн на закупівлю військової техніки для України в української оборонної промисловості, а також виділяє 600 млн норвезьких крон (близько $53,9 млн) на закупівлю різних типів безпілотників та розвиток безпілотних технологій для українських Збройних Сил.

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Як зазначається, країна нещодавно виділила 700 млн норвезьких крон (близько $62,9 млн) на багатонаціональну ініціативу із закупівлі безпілотників для України, а виділення близько $53,9 млн є доповненням до цього.

"Для того, щоб підтримати стійкість України, дуже важливо, щоб Норвегія та інші країни продовжували і збільшували свою підтримку Україні", – заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Він наголосив, що масштаб військових і цивільних потреб в Україні величезний.

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"Норвегія зробить свій внесок у зусилля зі зміцнення української оборонної промисловості. Купуючи військову техніку безпосередньо в Україні, ми допомагаємо збільшити виробничі потужності країни, що є важливим компонентом нашої військової підтримки", – сказав він.

За словами норвезького прем’єра, країна працюватиме з норвезькими компаніями над розвитком норвезько-українського партнерства з метою обміну технологіями та досвідом.

Він зазначив, що уряд вже виділив 500 млн норвезьких крон (близько $44,9 млн) на підтримку дансько-української співпраці у сфері закупівель військового обладнання для України в оборонно-промислового комплексу України. А в національному бюджеті на 2025 рік уряд Норвегії створив спеціальну схему для зменшення ризиків для норвезьких компаній, які прагнуть інвестувати в Україну або експортувати до неї.

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