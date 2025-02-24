Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Норвегія придбає на понад $300 млн українську військову техніку для ЗСУ

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцПонеділок, 24 лютого 2025, 18:33
Норвегія придбає на понад $300 млн українську військову техніку для ЗСУ
Ілюстративне фото: Getty Images

Норвегія планує виділити 3,5 млрд норвезьких крон (близько $314 млн) на закупівлю військової техніки для України безпосередньо в українських виробників.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на сайт норвезького уряду

Деталі: Як зазначили в уряді Норвегії, країна планує виділити близько $314 млн на закупівлю військової техніки для України в української оборонної промисловості, а також виділяє 600 млн норвезьких крон (близько $53,9 млн) на закупівлю різних типів безпілотників та розвиток безпілотних технологій для українських Збройних Сил.

Реклама:

Як зазначається, країна нещодавно виділила 700 млн норвезьких крон (близько $62,9 млн) на багатонаціональну ініціативу із закупівлі безпілотників для України, а виділення близько $53,9 млн є доповненням до цього.

"Для того, щоб підтримати стійкість України, дуже важливо, щоб Норвегія та інші країни продовжували і збільшували свою підтримку Україні", – заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Він наголосив, що масштаб військових і цивільних потреб в Україні величезний. 

РЕКЛАМА:

"Норвегія зробить свій внесок у зусилля зі зміцнення української оборонної промисловості. Купуючи військову техніку безпосередньо в Україні, ми допомагаємо збільшити виробничі потужності країни, що є важливим компонентом нашої військової підтримки", – сказав він.

За словами норвезького прем’єра, країна працюватиме з норвезькими компаніями над розвитком норвезько-українського партнерства з метою обміну технологіями та досвідом.

Він зазначив, що уряд вже виділив 500 млн норвезьких крон (близько $44,9 млн) на підтримку дансько-української співпраці у сфері закупівель військового обладнання для України в оборонно-промислового комплексу України. А в національному бюджеті на 2025 рік уряд Норвегії створив спеціальну схему для зменшення ризиків для норвезьких компаній, які прагнуть інвестувати в Україну або експортувати до неї.

Нагадаємо: 

  • Цього ж дня Стьоре повідомив, що його країна виділить 1 млрд євро гуманітарної та цивільної допомоги Україні у 2025 році.
  • Також писали, шведський уряд планує передати Україні системи протиповітряної оборони на 1,2 млрд шведських крон (близько $113 млн).
  • А прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про новий пакет допомоги, у який, зокрема, увійдуть понад 20 бронемашин та кілька тренажерів для винищувачів F-16. 

Норвегіязброядопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Трамп відмовився називати Путіна диктатором: "Не використовую такі слова легковажно"
Трамп заявив, що може зустрітися з Зеленським "цього або наступного тижня" для угоди про надра
ВиправленоООН підтримала резолюцію США з правками, що містять заклик відновити цілісність України
"Дуже гарна розмова": Зеленський заявив, що поспілкувався з Трампом на засіданні G7
Каллас: Врешті-решт Україна має стати частиною НАТО
Британія вдарила по Росії найбільшим пакетом санкцій
Усі новини...
Норвегія
Норвегія надасть Україні €1 мільярд гуманітарної допомоги у 2025 році
Більшість норвежців підтримує збільшення допомоги Україні
Прем'єр Норвегії заявив, що називати Зеленського диктатором немає жодних підстав
Останні новини
23:04
РФ заробила сотні мільярдів доларів продажем палива у 2024 році попри санкції
23:01
Трамп думає, що Путін не виступатиме проти європейських "миротворців" в Україні
22:52
Україна визначила заявку на чемпіонат світу з фігурного катання
22:33
Путін підтримав Трампа у скороченні витрат на оборону та запросив США видобувати алюміній
22:21
Трамп вірить, що Україна може відвоювати частину захопленої РФ території
22:19
Обстріли Донеччини: Росіяни вбили одну людину й поранили п’ятьох
21:59
футболПівзахисник збірної України Калюжний підписав контракт з клуб Першої ліги
21:55
Трамп сподівається, що війна в Україні закінчиться "за лічені тижні"
21:49
НБУ скасував ліцензію компанії громадянки РФ, яка купувала активи ліквідованих банків України
21:38
відеоСили оборони відбили черговий накат росіян на Куп’янщині 
Усі новини...
Реклама:
Реклама: