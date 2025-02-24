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Єврокомісія сподівається відкрити три кластери переговорів про вступ України до ЄС до червня

Сергій Сидоренко, Анастасія ПроцПонеділок, 24 лютого 2025, 19:49
Єврокомісія сподівається відкрити три кластери переговорів про вступ України до ЄС до червня
Ілюстративне фото: Getty Images

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос під час спільного засідання Єврокомісії та уряду України повідомила, що ЄК сподівається на відкриття трьох кластерів переговорів України з ЄС до завершення польського головування у червні.

Джерело: кореспондент "Європейської правди"

Деталі: Спільне засідання ЄК та уряду, яке є унікальним форматом у відносинах з державою-кандидатом, відбувається у понеділок у Києві та приурочене до третьої річниці початку повномасштабного вторгнення РФ до України.

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Відповідаючи на заклик прем’єра Дениса Шмигаля про якнайшвидше відкриття усіх кластерів, Марта Кос підтвердила, що європейські плани співпадають з українськими. "Ми так само як і Україна прагнемо досягти суттєвого прогресу якнайшвидше, і ми працюємо з повною швидкістю над тим, щоби відкрити переговори за першими кластерами вже у першій половині 2025 року", – заявила вона.  

Кос наголосила, що для відкриття всіх 6 кластерів ще треба зробити низку кроків, утім зробила прогноз про можливість досягти цього до кінця 2025 року.

"Ми сподіваємося, що зможемо відкрити кластери 1 ("Основи"), 2 ("Внутрішній ринок") та 6 ("Міжнародні відносини") вже під час польського головування, і тоді у нас лишиться ще пів року, щоби відкрити три кластери, які лишилися", – пояснила вона.

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"Для цього треба зробити багато роботи. Обом нашим сторонам", – наголосила комісарка.

Раніше у понеділок Марта Кос розповіла про зобов’язання ЄС щодо вступу України. Примітно, що ще місяць тому прогнози Кос були консервативнішими.

Детальніше про перебіг переговорів читайте у статті "Пом’якшити воєнний стан, змінитися до 2027 року: що вимагає ЄС від України на шляху до членства".

ЄСЄврокомісія
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