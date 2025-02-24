Еврокомиссия надеется открыть три кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС до июня

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос во время совместного заседания Еврокомиссии и правительства Украины сообщила, что ЕК надеется на открытие трех кластеров переговоров Украины с ЕС до завершения польского председательства в июне.

Источник: корреспондент "Европейской правды"

Детали: Совместное заседание ЕК и правительства, которое является уникальным форматом в отношениях с государством-кандидатом, проходит в понедельник в Киеве и приурочено к третьей годовщине начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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Отвечая на призыв премьера Дениса Шмыгаля о скорейшем открытии всех кластеров, Марта Кос подтвердила, что европейские планы совпадают с украинскими. "Мы так же как и Украина стремимся достичь существенного прогресса как можно быстрее, и мы работаем с полной скоростью над тем, чтобы открыть переговоры по первым кластерам уже в первой половине 2025 года", – заявила она.

Кос отметила, что для открытия всех 6 кластеров еще надо сделать ряд шагов, но сделала прогноз о возможности достичь этого до конца 2025 года.

"Мы надеемся, что сможем открыть кластеры 1 ("Основы"), 2 ("Внутренний рынок") и 6 ("Международные отношения") уже во время польского председательства, и тогда у нас останется еще полгода, чтобы открыть три кластера, которые остались", – пояснила она.

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"Для этого надо сделать много работы. Обеим нашим сторонам", – подчеркнула комиссар.

Ранее в понедельник Марта Кос рассказала об обязательствах ЕС по вступлению Украины. Примечательно, что еще месяц назад прогнозы Кос были более консервативными.

Подробнее о ходе переговоров читайте в статье "Смягчить военное положение, измениться до 2027 года: что требует ЕС от Украины на пути к членству".