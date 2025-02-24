Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Генштаб: Росіяни 27 разів атакували на Покровському напрямку

Тетяна ОлійникПонеділок, 24 лютого 2025, 23:26
Генштаб: Росіяни 27 разів атакували на Покровському напрямку
Ілюстративне фото з Facebook-сторінки Генштабу ЗСУ

Від початку доби 24 лютого на фронті відбулося 92 бойових зіткнення, з них 27 – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00 24 лютого

Дослівно: "Загарбники завдали по території України 53 авіаційних ударів, застосувавши 73 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1171 дрон-камікадзе та здійснили понад три тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах".

Реклама:

Деталі: На Харківському напрямку наші захисники відбили один ворожий штурм в районі Вовчанська, ще одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Куп’янському напрямку противник 11 разів проводив штурми позицій наших оборонців у районах Петропавлівки та Загризового. Українські захисники відбили вісім атак, три боєзіткнення досі тривають.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники шість разів атакували позиції українців неподалік населених пунктів Зелена Долина, Борівська Андріївка, Новолюбівка, Діброва та Катеринівка.

РЕКЛАМА:

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано одне боєзіткнення поблизу Ступочок.

На Торецькому напрямку росіяни десять разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу Торецька та Кримського.

Від початку цієї доби, на Покровському напрямку, росіяни 27 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Водяне Друге, Промінь, Покровськ, Леонтовичі, Котлине, Удачне, Молодецьке, Надіївка, Троїцьке, Андріївка, Тарасівка та Улакли.

На Новопавлівському напрямку ворог 13 разів атакував поблизу Костянтинополя та Бурлацького.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили одну атаку поблизу Новополя. Авіаційного удару керованими бомбами зазнав населений пункт Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку противник, за підтримки авіації, атакував в напрямку Кам’янського.

На Придніпровському напрямку наші війська відбили дві атаки противника у бік населеного пункту Садове.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник протягом доби провів 11 штурмів позицій українських підрозділів, завдав 21 авіаційного удару 26 керованими бомбами та здійснив 329 артилерійських обстрілів, зокрема 16 з них – із РСЗВ.

На Сіверському напрямку противник наступальних дій не проводив.

Генштаббойові діїросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
доповненоРадбез ООН схвалив резолюцію щодо України без поправки Росії і згадки про агресію РФ
Трамп відмовився називати Путіна диктатором: "Не використовую такі слова легковажно"
Трамп заявив, що може зустрітися з Зеленським "цього або наступного тижня" для угоди про надра
ВиправленоООН підтримала резолюцію США з правками, що містять заклик відновити цілісність України
"Дуже гарна розмова": Зеленський заявив, що поспілкувався з Трампом на засіданні G7
Каллас: Врешті-решт Україна має стати частиною НАТО
Усі новини...
Генштаб
ЗСУ на фронті вступали у бій з росіянами 96 разів протягом минулої доби – Генштаб
Курський напрямок за інтенсивністю ворожих атак майже наздогнав Покровський – Генштаб
За добу Сили оборони України знищили 1180 окупантів – Генштаб
Останні новини
04:24
У Сумах було чути вибухи – ЗМІ
03:48
Путін: Рейтинг Зеленського вдвічі нижчий, ніж у Залужного
02:56
Для Росії та України настав час зробити важкий вибір і припинити бойові дії – США в ООН
02:14
Росіяни вдарили по 13 громадах Сумщини: двоє загиблих, п’ятеро поранених
01:24
Макрон: Якщо Росія порушить мирну угоду, вона вступить у конфлікт з усіма гарантами
00:14
доповненоРадбез ООН схвалив резолюцію щодо України без поправки Росії і згадки про агресію РФ
23:59
Гра на новій арені у Дніпрі та львівське дербі: найцікавіше про тур футзальної Екстра-ліги
23:55
Рязанський НПЗ зупинився внаслідок ударів дронів України – Reuters
23:45
Киянин встановив національний рекорд: він проплив за добу в басейні понад 60 кілометрів
23:43
Голос Америки: Росія додала другу поправку до американської версії резолюції ООН
Усі новини...
Реклама:
Реклама: