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Генштаб: Россияне 27 раз атаковали на Покровском направлении

Татьяна ОлейникПонедельник, 24 февраля 2025, 23:26
Генштаб: Россияне 27 раз атаковали на Покровском направлении
Иллюстративное фото с Facebook-страницы Генштаба ВСУ

С начала суток 24 февраля на фронте произошло 92 боевых столкновения, из них 27 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00 24 февраля

Дословно: "Захватчики нанесли по территории Украины 53 авиационных удара, применив 73 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1171 дрон-камикадзе и совершили более трех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах".

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Детали: На Харьковском направлении наши защитники отбили один вражеский штурм в районе Волчанска, еще одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении противник 11 раз проводил штурмы позиций наших защитников в районах Петропавловки и Загрызово. Украинские защитники отбили восемь атак, три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики шесть раз атаковали позиции украинцев неподалеку населенных пунктов Зеленая Долина, Боровская Андреевка, Новолюбовка, Диброва и Екатериновка.

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На Краматорском направлении пока зафиксировано одно боестолкновение вблизи Ступочек.

На Торецком направлении россияне десять раз атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи Торецка и Крымского.

С начала этих суток, на Покровском направлении, россияне 27 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Водяное Второе, Проминь, Покровск, Леонтовичи, Котлино, Удачное, Молодецкое, Надиевка, Троицкое, Андреевка, Тарасовка и Улаклы.

На Новопавловском направлении враг 13 раз атаковал вблизи Константинополя и Бурлацкого.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили одну атаку вблизи Новополя. Авиационный удар управляемыми бомбами потерпел населенный пункт Гуляйполе.

На Ореховском направлении противник, при поддержке авиации, атаковал в направлении Каменского.

На Приднепровском направлении наши войска отбили две атаки противника в сторону населенного пункта Садовое.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник в течение суток провел 11 штурмов позиций украинских подразделений, нанес 21 авиационный удар 26 управляемыми бомбами и совершил 329 артиллерийских обстрелов, в том числе 16 из них – из РСЗО.

На Северском направлении противник наступательных действий не проводил.

Генштаббоевые действияроссийско-украинская война
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