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Повітряні сили: 4 російських Ту-95 МС здійснили пуски крилатих ракет

Ольга Глущенко Вівторок, 25 лютого 2025, 05:32
Повітряні сили: 4 російських Ту-95 МС здійснили пуски крилатих ракет
Ту-95МС, ілюстративне фото: Вікіпедія

Вранці 25 лютого Повітряні сили повідомили, що 4 російських бомбардувальники Ту-95 МС здійснили пуски крилатих ракет із району міста Енгельс саратовської області РФ.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "Попередньо 4 літаки Ту-95 МС здійснили пуски крилатих ракет із району м. Енгельс, Саратовська область".

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Деталі: У Повітряних сили закликали стежити за їхніми повідомленнями і прямувати в укриття в разі оголошення повітряної тривоги.

Оновлено: Пізніше ПС повідомили про крилаті ракети в Чернігівській області, в південно-західному напрямку.

Дослівно ПС: "Продовжують рух в напрямку Київської області".

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Деталі: Згодом крилаті ракети залетіли в повітряний простір Полтавщини і змінили курс на Черкащину. 

Далі крилаті ракети продовжили рух в напрямку Капітанівки на Кіровоградщині та змінили його в напрямку Тального, а згодом Буки на Черкащині.

О 6:22 Повітряні сили повідомили, що ракети зайшли у повітряний простір Київщини.

О 6:28 ракети змінили курс на Житомир.

Повітряні сили ЗСУавіаросійсько-українська війна
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