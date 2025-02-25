Воздушные силы: 4 российских Ту-95 МС осуществили пуски крылатых ракет

Утром 25 февраля Воздушные силы сообщили, что 4 российских бомбардировщика Ту-95 МС осуществили пуски крылатых ракет из района города Энгельс саратовской области РФ.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "Предварительно 4 самолета Ту-95 МС осуществили пуски крылатых ракет из района г. Энгельс, Саратовская область".

Реклама:

Детали: В Воздушных силах призвали следить за их сообщениями и направляться в укрытие в случае объявления воздушной тревоги.

Обновлено: Позже ВС сообщили о крылатых ракетах в Черниговской области, в юго-западном направлении.

Дословно ВС: "Продолжают движение в направлении Киевской области".