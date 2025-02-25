Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов

Воздушные силы: 4 российских Ту-95 МС осуществили пуски крылатых ракет

Ольга ГлущенкоВторник, 25 февраля 2025, 05:32
Воздушные силы: 4 российских Ту-95 МС осуществили пуски крылатых ракет
Ту-95МС, иллюстративное фото: Википедия

Утром 25 февраля Воздушные силы сообщили, что 4 российских бомбардировщика Ту-95 МС осуществили пуски крылатых ракет из района города Энгельс саратовской области РФ.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "Предварительно 4 самолета Ту-95 МС осуществили пуски крылатых ракет из района г. Энгельс, Саратовская область".

Реклама:

Детали: В Воздушных силах призвали следить за их сообщениями и направляться в укрытие в случае объявления воздушной тревоги.

Обновлено: Позже  ВС сообщили о крылатых ракетах в Черниговской области, в юго-западном направлении.

Дословно ВС: "Продолжают движение в направлении Киевской области".

Воздушные силы ВСУавиароссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Воздушные силы: Предварительно 4 российских Ту-95 МС осуществили пуски крылатых ракет
Трамп отказался называть Путина диктатором: "Не использую такие слова легкомысленно"
Трамп заявил, что может встретиться с Зеленским "на этой или следующей неделе" для сделки о недрах
ИсправленоООН поддержала резолюцию США с правками, содержащими призыв восстановить целостность Украины
"Очень хороший разговор": Зеленский заявил, что пообщался с Трампом на заседании G7
Каллас: В конце концов Украина должна стать частью НАТО
Все новости...
Путин якобы готов сотрудничать с партнерами в отношении недр на оккупированных территориях
Россияне ударили по 13 громадам Сумщины: двое погибших, пятеро раненых
Для России и Украины пришло время сделать трудный выбор и прекратить боевые действия – США в ООН
Россияне атаковали Сумы "Шахедами": повреждена многоэтажка, есть пострадавший
Последние новости
05:32
Воздушные силы: Предварительно 4 российских Ту-95 МС осуществили пуски крылатых ракет
05:20
На Киевщине работает ППО
04:40
обновлено от 4:24Россияне атаковали Сумы "Шахедами": повреждена многоэтажка, есть пострадавший
03:48
Путин: Рейтинг Зеленского вдвое ниже, чем у Залужного
02:56
Для России и Украины пришло время сделать трудный выбор и прекратить боевые действия – США в ООН
02:14
Россияне ударили по 13 громадам Сумщины: двое погибших, пятеро раненых
01:24
Макрон: Если Россия нарушит мирное соглашение, она вступит в конфликт со всеми гарантами
00:14
ДополненоСовбез ООН одобрил резолюцию по Украине без поправки России и упоминания об агрессии РФ
23:59
Игра на новой арене в Днепре и очередное львовское дерби: самое интересное о туре футзальной Экстра-лиги
23:55
Рязанский НПЗ остановился в результате ударов дронов Украины – Reuters
Все новости...
Реклама:
Реклама: