Воздушные силы: 4 российских Ту-95 МС осуществили пуски крылатых ракет
Вторник, 25 февраля 2025, 05:32
Утром 25 февраля Воздушные силы сообщили, что 4 российских бомбардировщика Ту-95 МС осуществили пуски крылатых ракет из района города Энгельс саратовской области РФ.
Источник: Воздушные силы
Дословно: "Предварительно 4 самолета Ту-95 МС осуществили пуски крылатых ракет из района г. Энгельс, Саратовская область".
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Детали: В Воздушных силах призвали следить за их сообщениями и направляться в укрытие в случае объявления воздушной тревоги.
Обновлено: Позже ВС сообщили о крылатых ракетах в Черниговской области, в юго-западном направлении.
Дословно ВС: "Продолжают движение в направлении Киевской области".