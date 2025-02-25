46% німців більше не хочуть допомагати Україні

Майже половина опитаних німців більше не хочуть підтримувати Україну зброєю та грошима, свідчать результати опитування, проведеного інститутом дослідження громадської думки Insa для t-online.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Зокрема, 46% німців хочуть, щоб наступний федеральний уряд не підтримував Україну ні зброєю, ні грошима.

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За допомогу зброєю і грошима виступають 28% опитаних.

Водночас 7% німців хочуть допомогти Україні лише грошима, а ще 8% – лише зброєю. 6% не визначилися, а 3% німців сказали, що їм байдуже щодо цього питання.

Соціологи також з’ясували, що припинити підтримку України хочуть 51% жінок і 40% чоловіків. На противагу цьому, хочуть продовжувати надсилати зброю та гроші в Україну 35% чоловіків і 22% жінок.

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Цікавим є також віковий розподіл: більшість німців у віці від 18 до 29 років (57%) хочуть, щоб наступний уряд припинив підтримку України. У віковій групі понад 70 років, не хочуть надсилати зброю чи гроші в Україну лише 28% опитаних.

Підтримка України також більш поширена на заході Німеччини. 61% опитаних зі Східної Німеччині хочуть припинити допомогу, тоді як у Західній Німеччині таких значно менше – 42%. Водночас 30% жителів Західної Німеччини хочуть продовжувати підтримувати Україну зброєю та грошима. На сході таких лише 21%.

Коли йдеться про назви партій, одна партія виділяється особливо: 72% виборців "Зелених" хочуть продовжувати підтримувати Україну грошима та зброєю. За ними йдуть 45% виборців Вільної демократичної партії, а також третина виборців Союзу. Більшість "Альтернативи для Німеччини" та Альянсу Сари Вагенкнехт хочуть припинити підтримку України (по 79%).

Опитування проводили онлайн 24 лютого 2025 року. Загалом опитали 1 000 жителів Німеччини віком від 18 років і старше; на запитання про те, яким партіям вони віддають перевагу, відповіли лише 834 респонденти. Опитування є репрезентативним.

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