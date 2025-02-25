Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

46% німців більше не хочуть допомагати Україні

Іванна Костіна, Ірина БалачукВівторок, 25 лютого 2025, 07:44
46% німців більше не хочуть допомагати Україні
Фото ілюстративне з pixabay.com

Майже половина опитаних німців більше не хочуть підтримувати Україну зброєю та грошима, свідчать результати опитування, проведеного інститутом дослідження громадської думки Insa для t-online.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Зокрема, 46% німців хочуть, щоб наступний федеральний уряд не підтримував Україну ні зброєю, ні грошима.

Реклама:

За допомогу зброєю і грошима виступають 28% опитаних.

Водночас 7% німців хочуть допомогти Україні лише грошима, а ще 8% – лише зброєю. 6% не визначилися, а 3% німців сказали, що їм байдуже щодо цього питання.

Соціологи також з’ясували, що припинити підтримку України хочуть 51% жінок і 40% чоловіків. На противагу цьому, хочуть продовжувати надсилати зброю та гроші в Україну 35% чоловіків і 22% жінок.

РЕКЛАМА:

Цікавим є також віковий розподіл: більшість німців у віці від 18 до 29 років (57%) хочуть, щоб наступний уряд припинив підтримку України. У віковій групі понад 70 років, не хочуть надсилати зброю чи гроші в Україну лише 28% опитаних.

Підтримка України також більш поширена на заході Німеччини. 61% опитаних зі Східної Німеччині хочуть припинити допомогу, тоді як у Західній Німеччині таких значно менше – 42%. Водночас 30% жителів Західної Німеччини хочуть продовжувати підтримувати Україну зброєю та грошима. На сході таких лише 21%.

Коли йдеться про назви партій, одна партія виділяється особливо: 72% виборців "Зелених" хочуть продовжувати підтримувати Україну грошима та зброєю. За ними йдуть 45% виборців Вільної демократичної партії, а також третина виборців Союзу. Більшість "Альтернативи для Німеччини" та Альянсу Сари Вагенкнехт хочуть припинити підтримку України (по 79%).

Опитування проводили онлайн 24 лютого 2025 року. Загалом опитали 1 000 жителів Німеччини віком від 18 років і старше; на запитання про те, яким партіям вони віддають перевагу, відповіли лише 834 респонденти. Опитування є репрезентативним.

Передісторія:

  • У репрезентативному опитуванні, проведеному дослідницькою групою Wahlen на початку лютого 2025 року, 67% німців висловилися за продовження військової підтримки України. 27% респондентів навіть висловилися за збільшення військової підтримки Києва з боку Німеччини.
  • Як повідомлялося, серед поляків зросла кількість противників надання військової допомоги Україні – за продовження допомоги виступають 49%.

Німеччинадопомога Українісоціологія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фотоЧерез атаку "Шахедів" на Київщині травмована жінка, пошкоджені будинки
Трамп відмовився називати Путіна диктатором: "Не використовую такі слова легковажно"
Трамп заявив, що може зустрітися з Зеленським "цього або наступного тижня" для угоди про надра
ВиправленоООН підтримала резолюцію США з правками, що містять заклик відновити цілісність України
"Дуже гарна розмова": Зеленський заявив, що поспілкувався з Трампом на засіданні G7
Каллас: Врешті-решт Україна має стати частиною НАТО
Усі новини...
Німеччина
Мерц заявив, що для справедливого миру Україна повинна бути частиною мирних переговорів
Ультраправі у Німеччині перемогли у східних землях
Блок Мерца переміг на виборах до Бундестагу: підрахували голоси на всіх дільницях
Останні новини
09:49
Спортивна історія дня. Як Оксана Баюл принесла Україні перше золото Олімпійських ігор
09:41
Курс валют на 25 лютого: скільки коштує долар та євро
09:39
G7 не може узгодити заяву до річниці війни в Україні через розбіжності зі США
09:27
Макрон: багато країн готові до участі у миротворчій місії в Україні, але треба підтримка США
09:04
доповнено, фото Росіяни атакували Суми "Шахедами": пошкоджені багатоповерхівки, 2 постраждалих
08:42
ЄС пропонує Україні свою угоду щодо корисних копалин – єврокомісар
08:22
Росіяни не полишають спроб захопити Покровськ, там найбільше боїв за добу – Генштаб
08:15
Макрон вірить у перемир’я у війні в "осяжному майбутньому"
07:53
Польща підняла авіацію через російську атаку на Україну
07:44
46% німців більше не хочуть допомагати Україні
Усі новини...
Реклама:
Реклама: