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46% немцев больше не хотят помогать Украине

Иванна Костина, Ирина БалачукВторник, 25 февраля 2025, 07:44
46% немцев больше не хотят помогать Украине
Фото иллюстративное с pixabay.com

Почти половина опрошенных немцев больше не хотят поддерживать Украину оружием и деньгами, свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом исследования общественного мнения Insa для t-online.

Источник: "Европейская правда"

Детали: В частности, 46% немцев хотят, чтобы следующее федеральное правительство не поддерживало Украину ни оружием, ни деньгами.

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За помощь оружием и деньгами выступают 28% опрошенных.

В то же время 7% немцев хотят помочь Украине только деньгами, а еще 8% – только оружием. 6% не определились, а 3% немцев сказали, что им безразличен этот вопрос.

Социологи также выяснили, что прекратить поддержку Украины хотят 51% женщин и 40% мужчин. В противоположность этому – хотят продолжать отправлять оружие и деньги в Украину 35% мужчин и 22% женщин.

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Интересно также возрастное распределение: большинство немцев в возрасте от 18 до 29 лет (57%) хотят, чтобы следующее правительство прекратило поддержку Украины. В возрастной группе старше 70 лет, не хотят отправлять оружие или деньги в Украину только 28% опрошенных.

Поддержка Украины также более распространена на западе Германии. 61% опрошенных из Восточной Германии хотят прекратить помощь, тогда как в Западной Германии таких значительно меньше – 42%. В то же время 30% жителей Западной Германии хотят продолжать поддерживать Украину оружием и деньгами. На востоке таких только 21%.

Когда речь идет о названиях партий, одна партия выделяется особенно: 72% избирателей "Зеленых" хотят продолжать поддерживать Украину деньгами и оружием. За ними следуют 45% избирателей Свободной демократической партии, а также треть избирателей Союза. Большинство "Альтернативы для Германии" и Альянса Сары Вагенкнехт хотят прекратить поддержку Украины (по 79%).

Опрос проводился онлайн 24 февраля 2025 года. Всего опросили 1 000 жителей Германии в возрасте от 18 лет и старше; на вопрос о том, каким партиям они отдают предпочтение, ответили только 834 респондента. Опрос является репрезентативным.

Предыстория:

  • В репрезентативном опросе, проведенном исследовательской группой Wahlen в начале февраля 2025 года, 67% немцев высказались за продолжение военной поддержки Украины. 27% респондентов даже высказались за увеличение военной поддержки Киева со стороны Германии.
  • Как сообщалось, среди поляков выросло количество противников предоставления военной помощи Украине – за продолжение помощи выступают 49%.

Германияпомощь Украинесоциология
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