ЗМІ: Франція розглядає розміщення ядерних винищувачів у Німеччині для безпеки Європи

Франція розглядає можливість розміщення винищувачів з ядерною зброєю у Німеччині через можливий відхід США з Європи.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на матеріал The Telegraph

Деталі: Фрідріх Мерц, якого прогнозують як майбутнього канцлера Німеччини, закликав Великобританію та Францію зміцнити європейську ядерну безпеку, оскільки прагне зменшити залежність Європи від США за президентства Дональда Трампа.

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Неназваний французький посадовець заявив виданню The Telegraph, що розгортання винищувачів у Німеччині могло б стати посланням Володимиру Путіну, в той час, як дипломати в Берліні припустили, що це чинитиме тиск і на главу уряду Британії, аби він зробив те ж саме.

"Розмістити кілька французьких ядерних винищувачів у Німеччині не повинно бути складно, і це було б сильним сигналом", – сказало джерело.

Емманюель Макрон, президент Франції, розмовляв з Мерцом у неділю ввечері перед поїздкою до Білого дому, де він повинен був представити свій план європейської безпеки та оборони України Трампу.

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Дипломат у Берліні сказав, що французька пропозиція посилить тиск на британського прем'єра Кіра Стармера, щоб він зробив те ж саме і довів, що він серйозно налаштований зробити внесок у європейську безпеку.

"Якщо французи вирішать розмістити ядерні сили стримування в Німеччині, це дійсно посилить тиск на британців, щоб вони наслідували їхній приклад", – сказав дипломат. Але джерело попередило, що такий запит навряд чи буде офіційно зроблений, якщо американці не виведуть свої ядерні сили стримування з Німеччини.

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