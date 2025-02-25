ЗМІ: Франція розглядає розміщення ядерних винищувачів у Німеччині для безпеки Європи
Франція розглядає можливість розміщення винищувачів з ядерною зброєю у Німеччині через можливий відхід США з Європи.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на матеріал The Telegraph
Деталі: Фрідріх Мерц, якого прогнозують як майбутнього канцлера Німеччини, закликав Великобританію та Францію зміцнити європейську ядерну безпеку, оскільки прагне зменшити залежність Європи від США за президентства Дональда Трампа.
Неназваний французький посадовець заявив виданню The Telegraph, що розгортання винищувачів у Німеччині могло б стати посланням Володимиру Путіну, в той час, як дипломати в Берліні припустили, що це чинитиме тиск і на главу уряду Британії, аби він зробив те ж саме.
"Розмістити кілька французьких ядерних винищувачів у Німеччині не повинно бути складно, і це було б сильним сигналом", – сказало джерело.
Емманюель Макрон, президент Франції, розмовляв з Мерцом у неділю ввечері перед поїздкою до Білого дому, де він повинен був представити свій план європейської безпеки та оборони України Трампу.
Дипломат у Берліні сказав, що французька пропозиція посилить тиск на британського прем'єра Кіра Стармера, щоб він зробив те ж саме і довів, що він серйозно налаштований зробити внесок у європейську безпеку.
"Якщо французи вирішать розмістити ядерні сили стримування в Німеччині, це дійсно посилить тиск на британців, щоб вони наслідували їхній приклад", – сказав дипломат. Але джерело попередило, що такий запит навряд чи буде офіційно зроблений, якщо американці не виведуть свої ядерні сили стримування з Німеччини.
Передісторія:
- Сполучені Штати вже давно гарантують безпеку Європи, маючи арсенал з близько 100 ядерних ракет, багато з яких розміщені на американській військовій базі в Німеччині.
- Минулої п'ятниці Мерц заявив, що Париж і Лондон повинні обговорити, "чи може їхній ядерний захист поширюватися і на нас", а в неділю попередив, що США під керівництвом Трампа зараз "байдужі до долі Європи".
- Макрон наполягає на тому, щоб Європа провела дебати щодо ролі, яку французька ядерна зброя може відіграти в обороні континенту.