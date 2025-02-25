СМИ: Франция рассматривает размещение ядерных истребителей в Германии для безопасности Европы

Франция рассматривает возможность размещения истребителей с ядерным оружием в Германии из-за возможного ухода США из Европы.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на материал The Telegraph

Детали: Фридрих Мерц, которого прогнозируют как будущего канцлера Германии, призвал Великобританию и Францию укрепить европейскую ядерную безопасность, поскольку стремится уменьшить зависимость Европы от США при президентстве Дональда Трампа.

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Неназванный французский чиновник заявил изданию, что развертывание истребителей в Германии могло бы стать посланием Владимиру Путину, в то время, как дипломаты в Берлине предположили, что это окажет давление и на главу правительства Великобритании, чтобы он сделал то же самое.

"Разместить несколько французских ядерных истребителей в Германии не должно быть сложно, и это было бы сильным сигналом", – сказал источник.

Эмманюэль Макрон, президент Франции, разговаривал с Мерцом в воскресенье вечером перед поездкой в Белый дом, где он должен был представить свой план европейской безопасности и обороны Украины Трампу.

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Дипломат в Берлине сказал, что французское предложение усилит давление на британского премьера Кира Стармера, чтобы он сделал то же самое и доказал, что он серьезно настроен внести вклад в европейскую безопасность.

"Если французы решат разместить ядерные силы сдерживания в Германии, это действительно усилит давление на британцев, чтобы они последовали их примеру", – сказал дипломат. Но источник предупредил, что такой запрос вряд ли будет официально сделан, если американцы не выведут свои ядерные силы сдерживания из Германии.

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