Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов

СМИ: Франция рассматривает размещение ядерных истребителей в Германии для безопасности Европы

Кристина Бондарева, Степан ГафткоВторник, 25 февраля 2025, 10:13
СМИ: Франция рассматривает размещение ядерных истребителей в Германии для безопасности Европы
Французский истребитель Dassault Rafale, фото: Getty Images

Франция рассматривает возможность размещения истребителей с ядерным оружием в Германии из-за возможного ухода США из Европы.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на материал The Telegraph

Детали: Фридрих Мерц, которого прогнозируют как будущего канцлера Германии, призвал Великобританию и Францию укрепить европейскую ядерную безопасность, поскольку стремится уменьшить зависимость Европы от США при президентстве Дональда Трампа.

Реклама:

Неназванный французский чиновник заявил изданию, что развертывание истребителей в Германии могло бы стать посланием Владимиру Путину, в то время, как дипломаты в Берлине предположили, что это окажет давление и на главу правительства Великобритании, чтобы он сделал то же самое.

"Разместить несколько французских ядерных истребителей в Германии не должно быть сложно, и это было бы сильным сигналом", – сказал источник.

Эмманюэль Макрон, президент Франции, разговаривал с Мерцом в воскресенье вечером перед поездкой в Белый дом, где он должен был представить свой план европейской безопасности и обороны Украины Трампу.

РЕКЛАМА:

Дипломат в Берлине сказал, что французское предложение усилит давление на британского премьера Кира Стармера, чтобы он сделал то же самое и доказал, что он серьезно настроен внести вклад в европейскую безопасность.

"Если французы решат разместить ядерные силы сдерживания в Германии, это действительно усилит давление на британцев, чтобы они последовали их примеру", – сказал дипломат. Но источник предупредил, что такой запрос вряд ли будет официально сделан, если американцы не выведут свои ядерные силы сдерживания из Германии.

Предыстория:

  • Соединенные Штаты уже давно гарантируют безопасность Европы, имея арсенал из около 100 ядерных ракет, многие из которых размещены на американской военной базе в Германии.
  • В прошлую пятницу Мерц заявил, что Париж и Лондон должны обсудить, "может ли их ядерная защита распространяться и на нас", а в воскресенье предупредил, что США под руководством Трампа сейчас "безразличны к судьбе Европы".
  • Макрон настаивает на том, чтобы Европа провела дебаты о роли, которую французское ядерное оружие может сыграть в обороне континента.

ФранцияГерманияЕвропаистребители
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Рада со второй попытки приняла заявление о выборах в Украине после прекращения огня
Подозреваемая в незаконном обогащении нардеп "Слуги народа" сложила мандат
СМИ: Без помощи США Украина сможет поддерживать нынешний темп войны до лета
ЕС предлагает Украине свое соглашение по полезным ископаемым – еврокомиссар
фотоИз-за атаки "Шахедов" на Киевщине травмирована женщина, повреждены дома
Трамп отказался называть Путина диктатором: "Не использую такие слова легкомысленно"
Все новости...
Франция
В Париже в поддержку Украины собрались более 10 тысяч человек
Маск обвинил в преступлениях соратника Януковича "чиновника Минобороны Зеленского"
Spiegel: "Скепсис" Италии и Франции помешал масштабному пакету помощи Украине от ЕС
Последние новости
11:55
Хоккейный клуб "Тризуб" отсудил почти 10 миллионов гривен у "Укрнафты"
11:51
Российская атака 25 февраля: ПВО уничтожила 6 из 7 вражеских ракет и 133 дронов из 213
11:45
В Херсоне россияне попали снарядом в больницу – ОВА
11:42
Рада со второй попытки приняла заявление о выборах в Украине после прекращения огня
11:20
Академический плагиат в университете Шупика: от должностей отстранили руководство ученого совета
11:17
Подозреваемая в незаконном обогащении нардеп "Слуги народа" сложила мандат
11:02
Опрос: почти 60% поляков считают, что Украина должна быстро заключить мир с РФ
10:58
фото Россияне атаковали Житомирскую область: трое пострадавших, разрушен дом
10:48
Нефть отреагировала на санкции США против "теневого флота" Ирана
10:44
МИД Турции: Мы не против Украины в НАТО, но надо быть реалистичными
Все новости...
Реклама:
Реклама: