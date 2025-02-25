СМИ: Франция рассматривает размещение ядерных истребителей в Германии для безопасности Европы
Франция рассматривает возможность размещения истребителей с ядерным оружием в Германии из-за возможного ухода США из Европы.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на материал The Telegraph
Детали: Фридрих Мерц, которого прогнозируют как будущего канцлера Германии, призвал Великобританию и Францию укрепить европейскую ядерную безопасность, поскольку стремится уменьшить зависимость Европы от США при президентстве Дональда Трампа.
Неназванный французский чиновник заявил изданию, что развертывание истребителей в Германии могло бы стать посланием Владимиру Путину, в то время, как дипломаты в Берлине предположили, что это окажет давление и на главу правительства Великобритании, чтобы он сделал то же самое.
"Разместить несколько французских ядерных истребителей в Германии не должно быть сложно, и это было бы сильным сигналом", – сказал источник.
Эмманюэль Макрон, президент Франции, разговаривал с Мерцом в воскресенье вечером перед поездкой в Белый дом, где он должен был представить свой план европейской безопасности и обороны Украины Трампу.
Дипломат в Берлине сказал, что французское предложение усилит давление на британского премьера Кира Стармера, чтобы он сделал то же самое и доказал, что он серьезно настроен внести вклад в европейскую безопасность.
"Если французы решат разместить ядерные силы сдерживания в Германии, это действительно усилит давление на британцев, чтобы они последовали их примеру", – сказал дипломат. Но источник предупредил, что такой запрос вряд ли будет официально сделан, если американцы не выведут свои ядерные силы сдерживания из Германии.
Предыстория:
- Соединенные Штаты уже давно гарантируют безопасность Европы, имея арсенал из около 100 ядерных ракет, многие из которых размещены на американской военной базе в Германии.
- В прошлую пятницу Мерц заявил, что Париж и Лондон должны обсудить, "может ли их ядерная защита распространяться и на нас", а в воскресенье предупредил, что США под руководством Трампа сейчас "безразличны к судьбе Европы".
- Макрон настаивает на том, чтобы Европа провела дебаты о роли, которую французское ядерное оружие может сыграть в обороне континента.