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Лідер словацьких націоналістів закликав Україну повернути €3,5 млрд допомоги від Словаччини

Іванна Костіна, Степан ГафткоВівторок, 25 лютого 2025, 12:14
Лідер словацьких націоналістів закликав Україну повернути €3,5 млрд допомоги від Словаччини
Фото з Facebook Andrej Danko

Лідер "Словацької національної партії" Андрей Данко хотів би, щоб Україна повернула 3,5 млрд євро, які були надані їй попередніми урядами Словаччини у вигляді допомоги.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на відеозвернення Данко на сторінці у Facebook

Пряма мова: "Як Зеленський поверне три з половиною мільярди євро, які ми туди відправили? Для нас 3,5 мільярда євро – це величезні гроші".

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Деталі: Данко відреагував на інформацію про те, що Сполучені Штати близькі до укладення угоди з Україною, яка закріпить за ними частку українських мінеральних багатств і, за словами Трампа, поверне США гроші, вкладені в Україну, яка вже три роки протистоїть російській агресії.

"Якщо німці разом з французами і американцями вимагатимуть повернути свої гроші, Словаччина не може мовчати", – додав голова "Словацької національної партії", яка входить до коаліції.

Данко стверджує, що через три роки після вторгнення Росії в Україну люди починають прозрівати. "Росіяни залишаться там, де вони є. Україна використовувала цей конфлікт, щоб отримати фінансову допомогу, яку вони часто розкрадали", – сказав він.

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Данко жодного разу не згадав у відео, що Росія вторглася в Україну три роки тому, називаючи війну "подіями в Україні".

Голова націоналістів вважає, що бойові дії скоро закінчаться. "Побачимо, чи зрадить Зеленський Європу і віддасть копалини Трампу, тому що тоді він буде брехати Європейському Союзу", – сказав Данко.

Нагадаємо:

  • Раніше депутатка Європарламенту від польської антиукраїнської партії "Конфедерація" Анна Брилка заявила, що допомога Україні "коштує грошей", і що Польща повинна була отримати від України "гарантію повернення" наданої їй допомоги.
  • Президент США Дональд Трамп чинить тиск на Зеленського, щоб той прийняв угоду. У суботу він заявив, що дві країни "дуже близькі" до досягнення домовленості.

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