Лидер "Словацкой национальной партии" Андрей Данко хотел бы, чтобы Украина вернула 3,5 млрд евро, которые были предоставлены ей предыдущими правительствами Словакии в виде помощи.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на видеообращение Данко на странице в Facebook

Прямая речь: "Как Зеленский вернет три с половиной миллиарда евро, которые мы туда отправили? Для нас 3,5 миллиарда евро – это огромные деньги".

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Детали: Данко отреагировал на информацию о том, что Соединенные Штаты близки к заключению соглашения с Украиной, которое закрепит за ними долю украинских минеральных богатств и, по словам Трампа, вернет США деньги, вложенные в Украину, которая уже три года противостоит российской агрессии.

"Если немцы вместе с французами и американцами будут требовать вернуть свои деньги, Словакия не может молчать", – добавил председатель "Словацкой национальной партии", которая входит в коалицию.

Данко утверждает, что через три года после вторжения России в Украину люди начинают прозревать. "Россияне останутся там, где они есть. Украина использовала этот конфликт, чтобы получить финансовую помощь, которую они часто разворовывали", – сказал он.

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Данко ни разу не упомянул в видео, что Россия вторглась в Украину три года назад, называя войну "событиями в Украине".

Глава националистов считает, что боевые действия скоро закончатся. "Посмотрим, предаст ли Зеленский Европу и отдаст ископаемые Трампу, потому что тогда он будет врать Европейскому Союзу", – сказал Данко.

Напомним:

Ранее депутат Европарламента от польской антиукраинской партии "Конфедерация" Анна Брылка заявила, что помощь Украине "стоит денег", и что Польша должна была получить от Украины "гарантию возврата" предоставленной ей помощи.

Президент США Дональд Трамп оказывает давление на Зеленского, чтобы тот принял соглашение. В субботу он заявил, что две страны "очень близки" к достижению договоренности.

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