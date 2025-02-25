Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов

Лидер словацких националистов призвал Украину вернуть €3,5 млрд помощи от Словакии

Иванна Костина, Степан ГафткоВторник, 25 февраля 2025, 12:14
Лидер словацких националистов призвал Украину вернуть €3,5 млрд помощи от Словакии
Фото с Facebook Andrej Danko

Лидер "Словацкой национальной партии" Андрей Данко хотел бы, чтобы Украина вернула 3,5 млрд евро, которые были предоставлены ей предыдущими правительствами Словакии в виде помощи.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на видеообращение Данко на странице в Facebook

Прямая речь: "Как Зеленский вернет три с половиной миллиарда евро, которые мы туда отправили? Для нас 3,5 миллиарда евро – это огромные деньги".

Реклама:

Детали: Данко отреагировал на информацию о том, что Соединенные Штаты близки к заключению соглашения с Украиной, которое закрепит за ними долю украинских минеральных богатств и, по словам Трампа, вернет США деньги, вложенные в Украину, которая уже три года противостоит российской агрессии.

"Если немцы вместе с французами и американцами будут требовать вернуть свои деньги, Словакия не может молчать", – добавил председатель "Словацкой национальной партии", которая входит в коалицию.

Данко утверждает, что через три года после вторжения России в Украину люди начинают прозревать. "Россияне останутся там, где они есть. Украина использовала этот конфликт, чтобы получить финансовую помощь, которую они часто разворовывали", – сказал он.

РЕКЛАМА:

Данко ни разу не упомянул в видео, что Россия вторглась в Украину три года назад, называя войну "событиями в Украине".

Глава националистов считает, что боевые действия скоро закончатся. "Посмотрим, предаст ли Зеленский Европу и отдаст ископаемые Трампу, потому что тогда он будет врать Европейскому Союзу", – сказал Данко.

Напомним:

  • Ранее депутат Европарламента от польской антиукраинской партии "Конфедерация" Анна Брылка заявила, что помощь Украине "стоит денег", и что Польша должна была получить от Украины "гарантию возврата" предоставленной ей помощи.
  • Президент США Дональд Трамп оказывает давление на Зеленского, чтобы тот принял соглашение. В субботу он заявил, что две страны "очень близки" к достижению договоренности.

Читайте также: Выжить в эпоху Трампа. Почему пылают отношения с США и что стоит делать Украине

СловакияУкраинапомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Порошенко: "ЕС" не ставит под сомнение легитимность Зеленского и приостанавливает блокирование Рады
Российская атака 25 февраля: ПВО уничтожила 6 из 7 вражеских ракет и 133 дрона из 213
Рада со второй попытки приняла заявление о выборах в Украине после прекращения огня
Подозреваемая в незаконном обогащении нардеп "Слуги народа" сложила мандат
СМИ: Без помощи США Украина сможет поддерживать нынешний темп войны до лета
ЕС предлагает Украине свое соглашение по полезным ископаемым – еврокомиссар
Все новости...
Словакия
Словакия выдворила украинца, обвинив в подготовке госпереворота
В Словакии снова начались протесты против правительства Фицо
Словакия с 1 февраля импортирует российский газ через "Турецкий поток"
Последние новости
13:12
В ближайшие дни в Украине без осадков, на востоке местами снег, а на западе потеплеет
13:09
Сеть EVA почти вышла на уровень 2022 года по количеству магазинов: выручка выросла на четверть
13:08
Кремль возразил Трампу, который сказал о согласии Путина на европейских миротворцев в Украине
13:05
Выдержка из решения экспертной команды врачей: как использовать и проверить документ
13:04
Играть сердцем: как смерть на поле одного футболиста спасла жизни многим другим
12:55
Порошенко: "ЕС" не ставит под сомнение легитимность Зеленского и приостанавливает блокирование Рады
12:50
Санкции США усложнили теневую торговлю нефтью Ирана
12:41
Полиция объявила подозрения владельцам сети киевских аптек в продаже лекарств из России
12:40
В странах ЕС сократился спрос на новые автомобили
12:39
ЕС расширил перечень потенциальных пошлин в ответ на торговые угрозы Трампа
Все новости...
Реклама:
Реклама: