Найближчими днями в Україні без опадів, на сході місцями сніг, а на заході потеплішає

За прогнозами синоптиків, у середу та четвер, 26 та 27 лютого, в Україні переважно без опадів, лише у східних областях, а також у Сумській та Дніпропетровській місцями можливий невеликий сніг. У західних регіонах вдень температура підніметься до 5-10° тепла, тоді як уночі збережуться морози.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: 26 лютого у східних областях, а також у Сумській та Дніпропетровській місцями очікується невеликий сніг. Температура вночі -12 - 17° морозу, удень -3 - 8° морозу, повідомляє Укргідрометцентр.

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На решті території країни опади не прогнозуються. Температура вночі -7 - 12° морозу, удень 0 - 5° тепла, а на крайньому заході вночі -2 - 7° морозу, удень +5 - 10° тепла. На дорогах північних, центральних та східних областей місцями можлива ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 3 - 8 м/с.

У Києві буде сухо, без опадів. Вітер південно-східний, 3 - 8 м/с. Температура вночі -7 - 9° морозу, удень +2 - 4° тепла.

27 лютого в Україні опади не прогнозуються. Температура на Лівобережжі вночі -11 - 16° морозу, удень 0 - 5° морозу. У західних областях вночі 0 - 5° морозу, удень +5 - 10° тепла. На решті території вночі -7 - 12° морозу, удень +1 - 6° тепла. На дорогах північних, центральних та східних областей місцями збережеться ожеледиця. Вітер південно-східний, 5 - 10 м/с.

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У Києві також без опадів, вітер південно-східний, 5 - 10 м/с. Температура вночі -7 - 9° морозу, удень +3 - 5° тепла.