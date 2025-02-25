В ближайшие дни в Украине без осадков, на востоке местами снег, а на западе потеплеет

По прогнозам синоптиков, в среду и четверг, 26 и 27 февраля, в Украине преимущественно без осадков, лишь в восточных областях, а также в Сумской и Днепропетровской местами возможен небольшой снег. В западных регионах днем температура поднимется до 5-10° тепла, тогда как ночью сохранятся морозы.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: 26 февраля в восточных областях, а также в Сумской и Днепропетровской местами ожидается небольшой снег. Температура ночью -12 - 17° мороза, днем -3 - 8° мороза, сообщает Укргидрометцентр.

Реклама:

На остальной территории страны осадки не прогнозируются. Температура ночью -7 - 12° мороза, днем 0 - 5° тепла, а на крайнем западе ночью -2 - 7° мороза, днем +5 - 10° тепла. На дорогах северных, центральных и восточных областей местами возможна гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 3 - 8 м/с.

В Киеве будет сухо, без осадков. Ветер юго-восточный, 3 - 8 м/с. Температура ночью -7 - 9° мороза, днем +2 - 4° тепла.

27 февраля в Украине осадки не прогнозируются. Температура на Левобережье ночью -11 - 16° мороза, днем 0 - 5° мороза. В западных областях ночью 0 - 5° мороза, днем +5 - 10° тепла. На остальной территории ночью -7 - 12° мороза, днем +1 - 6° тепла. На дорогах северных, центральных и восточных областей местами сохранится гололедица. Ветер юго-восточный, 5 - 10 м/с.

РЕКЛАМА:

В Киеве также без осадков, ветер юго-восточный, 5 - 10 м/с. Температура ночью -7 - 9° мороза, днем +3 - 5° тепла.