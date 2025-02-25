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Лідери ЄС обговорять візит Макрона у США 26 лютого

Тетяна Висоцька, Ірина БалачукВівторок, 25 лютого 2025, 13:23
Лідери ЄС обговорять візит Макрона у США 26 лютого
Президент Європейської ради Антоніу Кошта. Фото Getty images

26 лютого лідери держав Європейського Союзу візьмуть участь у відеоконференції, під час якої заслухають та обговорять звіт президента Франції Емманюеля Макрона про його візит до США.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву президента Європейської ради Антоніу Кошти у соцмережі Х (Twitter)

Пряма мова Кошти: "Для підготовки до спеціальної Європейської ради 6 березня я організовую відеоконференцію членів Ради завтра вранці, щоб заслухати звіт президента Емманюеля Макрона про його нещодавній візит до Вашингтона".

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Деталі: Президент Євроради зазначив, що скликає на відеоконференцію усіх членів Євроради.

Передісторія:

ЄСМакронСША
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