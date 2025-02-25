Лідери ЄС обговорять візит Макрона у США 26 лютого
Вівторок, 25 лютого 2025, 13:23
26 лютого лідери держав Європейського Союзу візьмуть участь у відеоконференції, під час якої заслухають та обговорять звіт президента Франції Емманюеля Макрона про його візит до США.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву президента Європейської ради Антоніу Кошти у соцмережі Х (Twitter)
Пряма мова Кошти: "Для підготовки до спеціальної Європейської ради 6 березня я організовую відеоконференцію членів Ради завтра вранці, щоб заслухати звіт президента Емманюеля Макрона про його нещодавній візит до Вашингтона".
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Деталі: Президент Євроради зазначив, що скликає на відеоконференцію усіх членів Євроради.
Передісторія:
- 24 лютого президент Франції Емманюель Макрон зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні, де обговорив плани Трампа щодо мирного врегулювання в Україні.
- Тоді Трамп заявив, що готовий завершити війну в Україні "за лічені тижні".
- Своєю чергою Макрон під час переговорів з Трампом порушив питання потенційного розміщення військового контингенту в Україні.