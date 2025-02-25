Лидеры ЕС обсудят визит Макрона в США 26 февраля
Вторник, 25 февраля 2025, 13:23
26 февраля лидеры государств Европейского Союза примут участие в видеоконференции, во время которой заслушают и обсудят отчет президента Франции Эмманюэля Макрона о его визите в США.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление президента Европейского совета Антониу Кошты в соцсети Х (Twitter)
Прямая речь Кошты: "Для подготовки к специальному Европейскому совету 6 марта я организую видеоконференцию членов Совета завтра утром, чтобы заслушать отчет президента Эмманюэля Макрона о его недавнем визите в Вашингтон".
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Детали: Президент Евросовета отметил, что созывает на видеоконференцию всех членов Евросовета.
Предыстория:
- 24 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон встретился с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, где обсудил планы Трампа по мирному урегулированию в Украине.
- Тогда Трамп заявил, что готов завершить войну в Украине "за считанные недели".
- В свою очередь Макрон во время переговоров с Трампом поднял вопрос потенциального размещения военного контингента в Украине.