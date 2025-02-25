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Лидеры ЕС обсудят визит Макрона в США 26 февраля

Татьяна Высоцкая, Ирина БалачукВторник, 25 февраля 2025, 13:23
Лидеры ЕС обсудят визит Макрона в США 26 февраля
Президент Европейского совета Антониу Кошта. Фото Getty images

26 февраля лидеры государств Европейского Союза примут участие в видеоконференции, во время которой заслушают и обсудят отчет президента Франции Эмманюэля Макрона о его визите в США.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление президента Европейского совета Антониу Кошты в соцсети Х (Twitter)

Прямая речь Кошты: "Для подготовки к специальному Европейскому совету 6 марта я организую видеоконференцию членов Совета завтра утром, чтобы заслушать отчет президента Эмманюэля Макрона о его недавнем визите в Вашингтон".

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Детали: Президент Евросовета отметил, что созывает на видеоконференцию всех членов Евросовета.

Предыстория:

ЕСМакронСША
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