СБУ оголосила підозру російському співаку "Шаману", який пропагує війну РФ проти України

Служба безпеки зібрала доказову базу на російського співака Ярослава Дронова, більш відомого під сценічним псевдонімом Shaman, який публічно підтримує та пропагує війну РФ проти України та заочно повідомила йому про підозру.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Зловмисник входить до кола підконтрольних Кремлю естрадних виконавців Росії, які публічно підтримують дії керівництва РФ, а також прославляють осіб, які беруть участь у бойових діях проти України".

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Деталі: Повідомляється, що для цього Дронов регулярно виступає на концертах та масових акціях, спрямованих на підтримку правителя РФ Володимира Путіна та окупаційних угруповань країни-агресора.

Задокументовано, що в кінці 2022 року фігурант записав відеозвернення, в якому героїзував представників збройних формувань Росії, що воюють проти України, а також визнав правомірною збройну агресію РФ проти України, розпочату у 2014 році.

Також у лютому 2023 року Дронов перебував на тимчасово захопленій частині території лівобережжя Херсонщини, де виступав на замовному концерті на підтримку кремлівського режиму.

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"Ініційована Службою безпеки лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності зловмисника", - зазначається у повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Дронову про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (заперечення тимчасової окупації частини території України, визнання правомірною збройну агресію РФ проти України, розпочату у 2014 році, а також глорифікація представників збройних формувань РФ, вчинені повторно з використанням засобів масової інформації̈).

Тривають комплексні заходи для притягнення пропагандиста рашизму до відповідальності. Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Що було раніше: У Груздні 2023 року Міністерство культури та інформаційної політики України внесло російського співака-пропагандиста Ярослава Дронова (Shaman) до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Дронов їздив виступати перед російськими військовими на тимчасово окуповані території України та навіть зняв там відео на одну зі своїх пропагандистських пісень.