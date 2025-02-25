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СБУ объявила подозрение российскому певцу "Шаману", который пропагандирует войну РФ против Украины

Станислав ПогориловВторник, 25 февраля 2025, 13:30
СБУ объявила подозрение российскому певцу Шаману, который пропагандирует войну РФ против Украины
Российский певец Ярослав Дронов ("Шаман), фото: российские СМИ

Служба безопасности собрала доказательную базу на российского певца Ярослава Дронова, более известного под сценическим псевдонимом Shaman, который публично поддерживает и пропагандирует войну РФ против Украины и заочно сообщила ему о подозрении.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Злоумышленник входит в круг подконтрольных Кремлю эстрадных исполнителей России, которые публично поддерживают действия руководства РФ, а также прославляют лиц, участвующих в боевых действиях против Украины".

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Детали: Сообщается, что для этого Дронов регулярно выступает на концертах и массовых акциях, направленных на поддержку правителя РФ Владимира Путина и оккупационных группировок страны-агрессора.

Задокументировано, что в конце 2022 года фигурант записал видеообращение, в котором героизировал представителей вооруженных формирований России, воюющих против Украины, а также признал правомерной вооруженную агрессию РФ против Украины, начатую в 2014 году.

Также в феврале 2023 года Дронов находился на временно захваченной части территории левобережья Херсонщины, где выступал на заказном концерте в поддержку кремлевского режима.

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"Инициированная Службой безопасности лингвистическая экспертиза подтвердила факты информационно-подрывной деятельности злоумышленника", - отмечается в сообщении.

На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили Дронову о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (отрицание временной оккупации части территории Украины, признание правомерной вооруженную агрессию РФ против Украины, начатую в 2014 году, а также глорификация представителей вооруженных формирований РФ, совершенные повторно с использованием средств массовой информациӥ).

Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения пропагандиста рашизма к ответственности. Расследование проводили под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Что предшествовало: В 2023 году Министерство культуры и информационной политики Украины внесло российского певца-пропагандиста Ярослава Дронова (Shaman) в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Дронов ездил выступать перед российскими военными на временно оккупированные территории Украины и даже снял там видео на одну из своих пропагандистских песен.

СБУРосcиякультура
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