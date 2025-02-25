СБУ объявила подозрение российскому певцу "Шаману", который пропагандирует войну РФ против Украины

Служба безопасности собрала доказательную базу на российского певца Ярослава Дронова, более известного под сценическим псевдонимом Shaman, который публично поддерживает и пропагандирует войну РФ против Украины и заочно сообщила ему о подозрении.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Злоумышленник входит в круг подконтрольных Кремлю эстрадных исполнителей России, которые публично поддерживают действия руководства РФ, а также прославляют лиц, участвующих в боевых действиях против Украины".

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Детали: Сообщается, что для этого Дронов регулярно выступает на концертах и массовых акциях, направленных на поддержку правителя РФ Владимира Путина и оккупационных группировок страны-агрессора.

Задокументировано, что в конце 2022 года фигурант записал видеообращение, в котором героизировал представителей вооруженных формирований России, воюющих против Украины, а также признал правомерной вооруженную агрессию РФ против Украины, начатую в 2014 году.

Также в феврале 2023 года Дронов находился на временно захваченной части территории левобережья Херсонщины, где выступал на заказном концерте в поддержку кремлевского режима.

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"Инициированная Службой безопасности лингвистическая экспертиза подтвердила факты информационно-подрывной деятельности злоумышленника", - отмечается в сообщении.

На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили Дронову о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (отрицание временной оккупации части территории Украины, признание правомерной вооруженную агрессию РФ против Украины, начатую в 2014 году, а также глорификация представителей вооруженных формирований РФ, совершенные повторно с использованием средств массовой информациӥ).

Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения пропагандиста рашизма к ответственности. Расследование проводили под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Что предшествовало: В 2023 году Министерство культуры и информационной политики Украины внесло российского певца-пропагандиста Ярослава Дронова (Shaman) в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Дронов ездил выступать перед российскими военными на временно оккупированные территории Украины и даже снял там видео на одну из своих пропагандистских песен.