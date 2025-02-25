Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

У Єврокомісії заявили, що ЄС не пропонував Україні нову угоду щодо критичних матеріалів

Тетяна Висоцька, Валентина РоманенкоВівторок, 25 лютого 2025, 13:57
У Єврокомісії заявили, що ЄС не пропонував Україні нову угоду щодо критичних матеріалів
Тома Реньє. фото з сайту Єврокомісії

Україна не отримувала від Європейського Союзу пропозицію нової взаємовигідної угоди щодо українських критичних матеріалів, під час візиту колегії єврокомісарів у Київ 24 лютого, адже партнерство в цій сфері між Україною та ЄС вже триває.

Джерело: речник Єврокомісії Тома Реньє під час брифінгу 25 лютого, цитує "Європейська правда"

Деталі: У відповідь на прохання журналістів прокоментувати слова єврокомісара з питань промислової стратегії Стефана Сежурне, який у понеділок у Києві повідомив, що запропонував українським урядовцям "взаємовигідну угоду" щодо українських критично важливих ресурсів, речник Єврокомісії сказав, що нової пропозиції не було, а єврокомісар лиш наголосив на відданості попереднім домовленостям.

Реклама:

"Немає ніякої пропозиції", – заявив Тома Реньє, і пояснив, що співпраця ЄС з Україною стосовно критичних матеріалів розпочалася ще чотири роки тому.

Він розповів, що "з 2021 року ЄС має партнерство з Україною щодо критичних матеріалів, формалізоване через Меморандум про взаєморозуміння". 

"Під час вчорашнього візиту колегії до Києва, (єврокомісар Сежурне) дійсно зустрічався зі своїми українськими колегами, і він підтвердив нашу відданість виконанню цього Меморандуму про взаєморозуміння і прискоренню роботи з метою зміцнення нашого взаємовигідного партнерства", – уточнив речник Єврокомісії.

РЕКЛАМА:

"Як і у випадку з усіма партнерствами ЄС щодо критичної сировини, які ми маємо, ця співпраця стосується не лише забезпечення ланцюгів постачання для ЄС, а й сприяння створенню місцевої доданої вартості та розбудови потенціалу в країнах-партнерах, забезпечуючи взаємну вигоду", – додав він.

"Як бачите, йдеться саме про співпрацю з Україною, а не про будь-яку конкуренцію зі США", – підкреслив Реньє.

Передісторія:

ЄСЄврокомісія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновлено, фотоРФ вдарила по Краматорську: одна людина загинула, 14 поранених – поліція
Економічна вартість допомоги США для України вдвічі нижча за офіційні оцінки – дослідження
фотоДБР затримало в.о. мера Костополя та депутата, яких підозрюють у "земельному" хабарі
відеоУ Харкові чоловік у військовій формі напав на велосипедиста: ТЦК каже, що розбирається
фотоУ Полтаві демонтували пам’ятник російському імператору Петру І
Військовим дозволили використовувати високошвидкісні FPV-дрони "Відьмак" – Міноборони
Усі новини...
ЄС
Лідери ЄС обговорять візит Макрона у США 26 лютого
ЄС пропонує Україні свою угоду щодо корисних копалин – єврокомісар
Єврокомісія сподівається відкрити три кластери переговорів про вступ України до ЄС до червня
Останні новини
18:08
У Франції хірург, якого судять за зґвалтування 299 дітей, визнав провину
18:06
Міноборони Чехії: Експорт зброї в Україну у 2024 році збільшився на третину
18:00
Німецький Центробанк зазнав рекордних збитків вперше з 1979 року
17:54
Грати серцем: як смерть одного футболіста на полі врятувала життя інших
17:52
В найбільшому індустріальному парку України почали будувати заводи
17:50
оновлено, фотоРФ вдарила по Краматорську: одна людина загинула, 14 поранених – поліція
17:33
"Вмовляла себе перетерпіти": журналісти зібрали 20 історій про домагання в театральних вишах
17:26
Росіяни з РСЗВ влучили у цивільне авто на Харківщині, загинув чоловік
17:23
Миколаївщина втрачає бізнес через непрацюючі порти – голова ОВА
17:23
Понад тисяча музикантів записали "пустий" альбом на знак протесту проти ШІ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: