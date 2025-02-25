У Єврокомісії заявили, що ЄС не пропонував Україні нову угоду щодо критичних матеріалів
Україна не отримувала від Європейського Союзу пропозицію нової взаємовигідної угоди щодо українських критичних матеріалів, під час візиту колегії єврокомісарів у Київ 24 лютого, адже партнерство в цій сфері між Україною та ЄС вже триває.
Джерело: речник Єврокомісії Тома Реньє під час брифінгу 25 лютого, цитує "Європейська правда"
Деталі: У відповідь на прохання журналістів прокоментувати слова єврокомісара з питань промислової стратегії Стефана Сежурне, який у понеділок у Києві повідомив, що запропонував українським урядовцям "взаємовигідну угоду" щодо українських критично важливих ресурсів, речник Єврокомісії сказав, що нової пропозиції не було, а єврокомісар лиш наголосив на відданості попереднім домовленостям.
"Немає ніякої пропозиції", – заявив Тома Реньє, і пояснив, що співпраця ЄС з Україною стосовно критичних матеріалів розпочалася ще чотири роки тому.
Він розповів, що "з 2021 року ЄС має партнерство з Україною щодо критичних матеріалів, формалізоване через Меморандум про взаєморозуміння".
"Під час вчорашнього візиту колегії до Києва, (єврокомісар Сежурне) дійсно зустрічався зі своїми українськими колегами, і він підтвердив нашу відданість виконанню цього Меморандуму про взаєморозуміння і прискоренню роботи з метою зміцнення нашого взаємовигідного партнерства", – уточнив речник Єврокомісії.
"Як і у випадку з усіма партнерствами ЄС щодо критичної сировини, які ми маємо, ця співпраця стосується не лише забезпечення ланцюгів постачання для ЄС, а й сприяння створенню місцевої доданої вартості та розбудови потенціалу в країнах-партнерах, забезпечуючи взаємну вигоду", – додав він.
"Як бачите, йдеться саме про співпрацю з Україною, а не про будь-яку конкуренцію зі США", – підкреслив Реньє.
Передісторія:
- 24 лютого єврокомісар з питань промислової стратегії Стефан Сежурне заявив, що запропонував українським урядовцям взаємовигідну угоду щодо українських критичних матеріалів.
- Того ж дня президент США Дональд Трамп заявив, що готовий "цього або наступного тижня" зустрітись у Білому домі з Володимиром Зеленським для підписання угоди про використання корисних копалин.
- Раніше віцепрем’єрка Ольга Стефанішина повідомила, що українська та американська команди перебувають на фінальному етапі переговорів щодо угоди про українські корисні копалини.