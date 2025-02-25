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В Еврокомиссии заявили, что ЕС не предлагал Украине новое соглашение по критическим материалам

Татьяна Высоцкая, Валентина РоманенкоВторник, 25 февраля 2025, 13:57
В Еврокомиссии заявили, что ЕС не предлагал Украине новое соглашение по критическим материалам
Тома Ренье. фото с сайта Еврокомиссии

Украина не получала от Европейского Союза предложение нового взаимовыгодного соглашения по украинским критическим материалам во время визита коллегии еврокомиссаров в Киев 24 февраля, ведь партнерство в этой сфере между Украиной и ЕС уже идет.

Источник: представитель Еврокомиссии Тома Ренье во время брифинга 25 февраля, цитирует "Европейская правда"

Детали: В ответ на просьбу журналистов прокомментировать слова еврокомиссара по вопросам промышленной стратегии Стефана Сежурне, который в понедельник в Киеве сообщил, что предложил украинским чиновникам "взаимовыгодное соглашение" по украинским критически важным ресурсам, представитель Еврокомиссии сказал, что нового предложения не было, а еврокомиссар лишь отметил преданность предыдущим договоренностям.

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"Нет никакого предложения", – заявил Тома Ренье, и объяснил, что сотрудничество ЕС с Украиной относительно критических материалов началось еще четыре года назад.

Он рассказал, что "с 2021 года ЕС имеет партнерство с Украиной по критическим материалам, формализованное через Меморандум о взаимопонимании".

"Во время вчерашнего визита коллегии в Киев (еврокомиссар Сежурне) действительно встречался со своими украинскими коллегами, и он подтвердил нашу приверженность выполнению этого Меморандума о взаимопонимании и ускорению работы с целью укрепления нашего взаимовыгодного партнерства", – уточнил спикер Еврокомиссии.

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"Как и в случае со всеми партнерствами ЕС по критическому сырью, которые мы имеем, это сотрудничество касается не только обеспечения цепей поставок для ЕС, но и содействие созданию местной добавленной стоимости и развития потенциала в странах-партнерах, обеспечивая взаимную выгоду", – добавил он.

"Как видите, речь идет именно о сотрудничестве с Украиной, а не о какой-либо конкуренции с США", – подчеркнул Ренье.

Предыстория:

ЕСЕврокомиссия
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