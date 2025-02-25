В Еврокомиссии заявили, что ЕС не предлагал Украине новое соглашение по критическим материалам

Украина не получала от Европейского Союза предложение нового взаимовыгодного соглашения по украинским критическим материалам во время визита коллегии еврокомиссаров в Киев 24 февраля, ведь партнерство в этой сфере между Украиной и ЕС уже идет.

Источник: представитель Еврокомиссии Тома Ренье во время брифинга 25 февраля, цитирует "Европейская правда"

Детали: В ответ на просьбу журналистов прокомментировать слова еврокомиссара по вопросам промышленной стратегии Стефана Сежурне, который в понедельник в Киеве сообщил, что предложил украинским чиновникам "взаимовыгодное соглашение" по украинским критически важным ресурсам, представитель Еврокомиссии сказал, что нового предложения не было, а еврокомиссар лишь отметил преданность предыдущим договоренностям.

Реклама:

"Нет никакого предложения", – заявил Тома Ренье, и объяснил, что сотрудничество ЕС с Украиной относительно критических материалов началось еще четыре года назад.

Он рассказал, что "с 2021 года ЕС имеет партнерство с Украиной по критическим материалам, формализованное через Меморандум о взаимопонимании".

"Во время вчерашнего визита коллегии в Киев (еврокомиссар Сежурне) действительно встречался со своими украинскими коллегами, и он подтвердил нашу приверженность выполнению этого Меморандума о взаимопонимании и ускорению работы с целью укрепления нашего взаимовыгодного партнерства", – уточнил спикер Еврокомиссии.

РЕКЛАМА:

"Как и в случае со всеми партнерствами ЕС по критическому сырью, которые мы имеем, это сотрудничество касается не только обеспечения цепей поставок для ЕС, но и содействие созданию местной добавленной стоимости и развития потенциала в странах-партнерах, обеспечивая взаимную выгоду", – добавил он.

"Как видите, речь идет именно о сотрудничестве с Украиной, а не о какой-либо конкуренции с США", – подчеркнул Ренье.

Предыстория: