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Опитування: чехи більше довіряють Зеленському, словаки – Путіну

Іванна Костіна, Анастасія ПроцВівторок, 25 лютого 2025, 13:54
Опитування: чехи більше довіряють Зеленському, словаки – Путіну
Ілюстративне фото: Getty Images

За результатами лютневого опитування агентства NMS Market Research, чеські респонденти висловлюють більшу довіру президенту України Володимиру Зеленському, у той час як словацькі – главі Кремля Володимиру Путіну.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny

Деталі: У Чехії 32% учасників опитування висловили довіру Зеленському, а в Словаччині – 23 %. Путіну довіряють лише 11% чехів, тоді як у Словаччині очільнику Росії довіряють майже втричі більше – 28 % людей.

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Однак частка недовіри серед населення і в Чехії, і в Словаччині значно переважає обох цих політиків. Президенту України не довіряють 59% чехів і 68% словаків, а лідеру Росії – 81% чехів і 62% словаків.

Політиками, яким найбільше довіряють і в Чехії, і в Словаччині, є їхні президенти. Згідно з опитуванням, президенту Чехії Петру Павелу довіряють рівно 50% населення його країни, а президенту Словаччини Петру Пеллегріні – 46% словаків. З іншого боку, 45% чехів не довіряють Павелу, а 49% словаків – не довіряють Пеллегріні.

У той час як чеський президент користується дещо вищим рівнем довіри серед населення своєї країни, ніж словацький, ситуація з прем'єр-міністрами відповідних країн є протилежною. Прем'єр-міністру Чехії Петру Фіалі довіряють 24% чехів, тоді як прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо довіряють 34% словаків. Однак обидва прем'єр-міністри користуються значно більшою недовірою серед населення своїх країн. Фіалі не довіряють 70% чехів, а Фіцо – 60% словаків.

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Навіть президент США Дональд Трамп має більшу довіру в Чехії, ніж чеський прем'єр-міністр Фіала – 27% респондентів. З іншого боку, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн користується довірою лише 16% чехів.

Серед державних діячів, обраних в опитуванні, найменшою популярністю серед чехів користується президент Китаю Сі Цзіньпін, якому довіряють чотири відсотки населення. При цьому 46 відсотків людей заявили, що вони недостатньо добре знають цього державного діяча. У Словаччині Трампу довіряють 25 відсотків людей, фон дер Ляєн – 23 відсотки, а найменше словаків – вісім відсотків – висловили довіру президенту Китаю.

Опитування проводилося агентством NMS Market Research з 4 по 9 лютого цього року. У ньому взяли участь понад тисячу осіб віком від 18 років у Чехії та Словаччині.

Як повідомлялося, майже вдвічі більше американців вважають свого президента Дональда Трампа "диктатором" порівняно з українським лідером Володимиром Зеленським.

А українці серед європейських лідерів найбільш позитивно ставлятьсядо президента Франції Емманюеля Макрона, президента Польщі Анджея Дуди та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

ЗеленськийПутінЧехіяСловаччина
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