Опрос: чехи больше доверяют Зеленскому, словаки – Путину

По результатам февральского опроса агентства NMS Market Research, чешские респонденты выражают большее доверие президенту Украины Владимиру Зеленскому, в то время как словацкие – главе Кремля Владимиру Путину.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny

Детали: В Чехии 32% участников опроса выразили доверие Зеленскому, а в Словакии – 23%. Путину доверяют лишь 11% чехов, тогда как в Словакии главе России доверяют почти втрое больше – 28% людей.

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Однако доля недоверия среди населения и в Чехии, и в Словакии значительно превосходит обоих этих политиков. Президенту Украины не доверяют 59% чехов и 68% словаков, а лидеру России – 81% чехов и 62% словаков.

Политиками, которым больше всего доверяют и в Чехии, и в Словакии, являются их президенты. Согласно опросу, президенту Чехии Петру Павелу доверяют ровно 50% населения его страны, а президенту Словакии Петеру Пеллегрини – 46% словаков. С другой стороны, 45% чехов не доверяют Павелу, а 49% словаков – не доверяют Пеллегрини.

В то время как чешский президент пользуется несколько более высоким уровнем доверия среди населения своей страны, чем словацкий, ситуация с премьер-министрами соответствующих стран является противоположной.

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Премьер-министру Чехии Петру Фиале доверяют 24% чехов, тогда как премьер-министру Словакии Роберту Фицо доверяют 34% словаков. Однако оба премьер-министра пользуются значительно большим недоверием среди населения своих стран. Фиале не доверяют 70% чехов, а Фицо – 60% словаков.

Даже президент США Дональд Трамп имеет большее доверие в Чехии, чем чешский премьер-министр Фиала – 27% респондентов. С другой стороны, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пользуется доверием лишь 16% чехов.

Среди государственных деятелей, выбранных в опросе, наименьшей популярностью среди чехов пользуется президент Китая Си Цзиньпин, которому доверяют 4% населения. При этом 46% людей заявили, что они недостаточно хорошо знают этого государственного деятеля. В Словакии Трампу доверяют 25% людей, фон дер Ляйен – 23%, а меньше всего словаков – 8% – выразили доверие президенту Китая.

Опрос проводился агентством NMS Market Research с 4 по 9 февраля этого года. В нем приняли участие более тысячи человек в возрасте от 18 лет в Чехии и Словакии.

Как сообщалось, почти вдвое больше американцев считают своего президента Дональда Трампа "диктатором" по сравнению с украинским лидером Владимиром Зеленским.

А украинцы среди европейских лидеров наиболее положительно относятся к президенту Франции Эмманюэлю Макрону, президенту Польши Анджею Дуде и президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.