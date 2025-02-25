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Макрон закликав Трампа вести торговельну війну з Китаєм, а не з Європою

Уляна Кричковська, Валентина РоманенкоВівторок, 25 лютого 2025, 14:54
Макрон закликав Трампа вести торговельну війну з Китаєм, а не з Європою
Макрон і Трамп. фото Getty Images

Президент Франції Емманюель Макрон сподівається, що переконав свого американського колегу Дональда Трампа не вести торговельну війну проти Європи, а зосередитися на Китаї.

Джерело: Макрон в інтерв’ю американським ЗМІ 24 лютого після зустрічі із Трампом у Білому домі, цитує Politico, "Європейська правда"

Деталі: Французький лідер розповів, що закликав Трампа не вести торговельну війну проти Європи.

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"Облиште, ви не можете вести торговельну війну з Китаєм і Європою одночасно. Сподіваюся, я переконав його", – сказав він.

Французький президент зазначив, що "пріоритетом Вашингтона є введення тарифів на Китай", і що одночасне ведення торговельної війни з Європою суперечитиме інтересам США.

"Я сказав йому: Для вас дуже важливо не запроваджувати нові тарифи", – поділився він.

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Раніше цього місяця Трамп запровадив 25% тарифи на широкий спектр імпорту, в тому числі з Європи. Він також пригрозив "відповідними" тарифами у відповідь на широкий спектр правил і податків, які Вашингтон вважає дискримінаційними, включно із податками на додану вартість, які стягуються переважною більшістю країн світу.

Макрон заявив, що намагався переконати Трампа не запроваджувати ці тарифи, підкресливши, що Європа не зробила нічого такого, що заслуговує на відповідь США. 

"ПДВ (податок на додану вартість, – ред.) – це не тариф, і я доводив це", – сказав французький лідер та додав, що "ми не обкладали митом США".

Він також підкреслив, що європейські країни не зможуть збільшити витрати на оборону, як того вимагають США, якщо вони також зіткнуться з трансатлантичною торговельною війною.

"Як ви хочете, щоб ми збільшили витрати на безпеку і оборону, якщо ми перебуваємо в торговельній війні?", – підсумував він.

Передісторія:

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Мита на шкоду Сполученим Штатам: які ризики несе шантаж Трампом країн-сусідів.

МакронТрампСШАЄС
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