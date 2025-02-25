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Макрон призвал Трампа вести торговую войну с Китаем, а не с Европой

Уляна Кричковская, Валентина РоманенкоВторник, 25 февраля 2025, 14:54
Макрон призвал Трампа вести торговую войну с Китаем, а не с Европой
Макрон и Трамп. фото Getty Images

Президент Франции Эмманюэль Макрон надеется, что убедил своего американского коллегу Дональда Трампа не вести торговую войну против Европы, а сосредоточиться на Китае.

Источник: Макрон в интервью американским СМИ 24 февраля после встречи с Трампом в Белом доме, цитирует Politico, "Европейская правда"

Детали: Французский лидер рассказал, что призвал Трампа не вести торговую войну против Европы.

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"Бросьте, вы не можете вести торговую войну с Китаем и Европой одновременно. Надеюсь, я убедил его", - сказал он.

Французский президент отметил, что "приоритетом Вашингтона является введение тарифов на Китай", и что одновременное ведение торговой войны с Европой будет противоречить интересам США.

"Я сказал ему: Для вас очень важно не вводить новые тарифы", – поделился он.

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Ранее в этом месяце Трамп ввел 25% тарифы на широкий спектр импорта, в том числе из Европы. Он также пригрозил "ответными" тарифами в ответ на широкий спектр правил и налогов, которые Вашингтон считает дискриминационными, включая налоги на добавленную стоимость, которые взимаются подавляющим большинством стран мира.

Макрон заявил, что пытался убедить Трампа не вводить эти тарифы, подчеркнув, что Европа не сделала ничего такого, что заслуживает ответа США.

"НДС (налог на добавленную стоимость, – ред.) – это не тариф, и я доказывал это", – сказал французский лидер и добавил, что „мы не облагали пошлиной США".

Он также подчеркнул, что европейские страны не смогут увеличить расходы на оборону, как того требуют США, если они также столкнутся с трансатлантической торговой войной.

"Как вы хотите, чтобы мы увеличили расходы на безопасность и оборону, если мы находимся в торговой войне?", – подытожил он.

Предыстория:

Советуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Пошлины в ущерб Соединенным Штатам: какие риски несет шантаж Трампом стран-соседей.

МакронТрампСШАЕС
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