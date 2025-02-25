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Стармер оголосив про найбільше зростання оборонного бюджету Британії з часів "холодної війни"

Марія Ємець, Анастасія ПроцВівторок, 25 лютого 2025, 15:27
Стармер оголосив про найбільше зростання оборонного бюджету Британії з часів холодної війни
Стармер. Ілюстративне фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер у позачерговій промові у парламенті Сполученого Королівства перед від’їздом до США на переговори з Дональдом Трампом оголосив про найбільше збільшення оборонного бюджету країни з часів "холодної війни" та озвучив плани довести його до 2,5% ВВП до 2027 року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Стармера

Деталі: Стармер заявив, що перед країною постає виклик масштабів покоління, і він потребує такої ж масштабної відповіді і складних рішень, що будуть відчутними "у житті індустрій і у домівках британців".

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"Ми маємо черпати мужність із нашої історії, мужність із того, ким ми є як нація, тому що мужність – це те, чого вимагає від нас наша епоха", – зазначив Кір Стармер. 

Він анонсував найбільше послідовне збільшення витрат на оборону з часів "холодної війни".

"Ми будемо виконувати зобов’язання витрачати 2,5% ВВП на оборону. Але ми наблизимо цю мету, щоб досягти такого рівня у 2027 році", – оголосив Стармер, додавши, що це означає, що з 2027 року Британія витрачатиме на оборону щорічно на 13,4 млрд фунтів стерлінгів більше. Разом з витратами на діяльність розвідувальних відомств витрати становитимуть навіть 2,6% ВВП.

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Прем’єр додав, що далі – з каденції наступного парламенту – слід буде розглянути можливість збільшення оборонних витрат до 3% ВВП. 

Також Стармер оголосив, що у зв’язку з такими змінами доведеться урізати бюджет на зовнішню допомогу – він має зменшитись з цьогорічних 0,5% ВНД до 0,3% ВНД у 2027 році.

Нагадаємо: 

  • У Чехії вважають, що витрати на оборону слід збільшити щонайменше до 3% ВВП.
  • В Естонії запевнили, що в 2026 році витрати на оборону перевищать 4% ВВП.

Велика Британія
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