Стармер объявил о наибольшем росте оборонного бюджета Британии со времен "холодной войны"

Премьер-министр Британии Кир Стармер во внеочередной речи в парламенте Соединенного Королевства перед отъездом в США на переговоры с Дональдом Трампом объявил о самом большом увеличении оборонного бюджета страны со времен "холодной войны" и озвучил планы довести его до 2,5% ВВП до 2027 года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Стармера

Детали: Стармер заявил, что перед страной стоит вызов масштабов поколения, и он требует такого же масштабного ответа и сложных решений, которые будут ощутимыми "в жизни индустрий и в домах британцев".

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"Мы должны черпать мужество из нашей истории, мужество из того, кем мы являемся как нация, потому что мужество – это то, чего требует от нас наша эпоха", – отметил Кир Стармер.

Он анонсировал наибольшее последовательное увеличение расходов на оборону со времен "холодной войны".

"Мы будем выполнять обязательства тратить 2,5% ВВП на оборону. Но мы приблизим эту цель, чтобы достичь такого уровня в 2027 году", – объявил Стармер, добавив, что это означает, что с 2027 года Великобритания будет тратить на оборону ежегодно на 13,4 млрд фунтов стерлингов больше. Вместе с расходами на деятельность разведывательных ведомств расходы составят даже 2,6% ВВП.

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Премьер добавил, что дальше – с каденции следующего парламента – следует рассмотреть возможность увеличения оборонных расходов до 3% ВВП.

Также Стармер объявил, что в связи с такими изменениями придется урезать бюджет на внешнюю помощь – он должен уменьшиться с нынешних 0,5% ВНД до 0,3% ВНД в 2027 году.

Напомним: