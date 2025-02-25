Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов

Стармер объявил о наибольшем росте оборонного бюджета Британии со времен "холодной войны"

Мария Емец, Анастасия ПроцВторник, 25 февраля 2025, 15:27
Стармер объявил о наибольшем росте оборонного бюджета Британии со времен холодной войны
Стармер. Иллюстративное фото: Getty Images

Премьер-министр Британии Кир Стармер во внеочередной речи в парламенте Соединенного Королевства перед отъездом в США на переговоры с Дональдом Трампом объявил о самом большом увеличении оборонного бюджета страны со времен "холодной войны" и озвучил планы довести его до 2,5% ВВП до 2027 года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Стармера

Детали: Стармер заявил, что перед страной стоит вызов масштабов поколения, и он требует такого же масштабного ответа и сложных решений, которые будут ощутимыми "в жизни индустрий и в домах британцев".

Реклама:

"Мы должны черпать мужество из нашей истории, мужество из того, кем мы являемся как нация, потому что мужество – это то, чего требует от нас наша эпоха", – отметил Кир Стармер.

Он анонсировал наибольшее последовательное увеличение расходов на оборону со времен "холодной войны".

"Мы будем выполнять обязательства тратить 2,5% ВВП на оборону. Но мы приблизим эту цель, чтобы достичь такого уровня в 2027 году", – объявил Стармер, добавив, что это означает, что с 2027 года Великобритания будет тратить на оборону ежегодно на 13,4 млрд фунтов стерлингов больше. Вместе с расходами на деятельность разведывательных ведомств расходы составят даже 2,6% ВВП.

РЕКЛАМА:

Премьер добавил, что дальше – с каденции следующего парламента – следует рассмотреть возможность увеличения оборонных расходов до 3% ВВП.

Также Стармер объявил, что в связи с такими изменениями придется урезать бюджет на внешнюю помощь – он должен уменьшиться с нынешних 0,5% ВНД до 0,3% ВНД в 2027 году.

Напомним:

  • В Чехии считают, что расходы на оборону следует увеличить как минимум до 3% ВВП.
  • В Эстонии заверили, что в 2026 году расходы на оборону превысят 4% ВВП.

Великобритания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
видеоВ Харькове мужчина в военной форме столкнул парня с велосипеда: ТЦК говорит, что разбирается
фотоВ Полтаве демонтировали памятник российскому императору Петру I
Военным разрешили использовать высокоскоростные FPV-дроны "Ведьмак" – Минобороны
В Еврокомиссии заявили, что ЕС не предлагал Украине новое соглашение по критическим материалам
Украине нужно 524 миллиарда долларов на восстановление и реконструкцию
Порошенко: "ЕС" не ставит под сомнение легитимность Зеленского и приостанавливает блокирование Рады
Все новости...
Великобритания
Британия ударила по России крупнейшим пакетом санкций
Макрон и Стармер призовут Трампа не вести двусторонние переговоры с РФ по Украине – СМИ
Британия введет новые персональные санкции против России
Последние новости
16:38
Экономическая стоимость помощи США для Украины вдвое ниже официальных оценок – исследование
16:30
фотоГБР задержало и.о. мэра Костополя и депутата, которых подозревают в "земельной" взятке
16:23
Убытки государству на сотни миллионов: бывший заместитель главы ГФС получил подозрение
16:18
В Стокгольме представили шведский перевод книги Виктории Амелиной
16:11
Украина уменьшила импорт энергоресурсов
16:00
Польша готовит для Украины пакет военной помощи на сумму 200 млн евро
16:00
видеоВ Харькове мужчина в военной форме столкнул парня с велосипеда: ТЦК говорит, что разбирается
15:57
футболЗабарный вошел в перечень самых быстрых центральных защитников английской Премьер-лиги
15:52
Метро на Виноградарь: Верховный Суд поставил точку в деле на 140 миллионов
15:49
фотоВ Полтаве демонтировали памятник российскому императору Петру I
Все новости...
Реклама:
Реклама: