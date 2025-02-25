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У Харкові чоловік у військовій формі напав на велосипедиста: ТЦК каже, що розбирається

Валентина РоманенкоВівторок, 25 лютого 2025, 16:00
У Харкові чоловік у військовій формі напав на велосипедиста: ТЦК каже, що розбирається
скриншот

У Харкові чоловік у військовій формі зіштовхнув із велосипеда хлопця, який їхав тротуаром: в обласному ТЦК кажуть, що нині з’ясовують деталі конфлікту.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: У вівторок Тelegram-канал "Типичное ХТЗ" оприлюднив відео з фрагментом запису з камери спостереження, на якому вказані дата і час - 25 лютого, восьма ранку. Пізніше його підхопили інші пабліки.

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Кореспонденти видання впізнали на відео один з дворів на вулиці Миру, що в Індустріальному районі Харкова. На оприлюднених кадрах видно, як тротуаром біля багатоповерхівки їде чоловік на велосипеді. У цей час, ховаючись за припаркованим авто, на нього чекає чоловік у військовій формі та балаклаві. В момент, коли велосипедист доїжджає до повороту, чоловік у формі виходить з-за автівок та штовхає його.

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Коли велосипедист падає, чоловік в однострої підходить і підіймає його за комір, вони починають штовхати один одного. Поруч зупиняються білий мінівен та білий мікроавтобус, які перекривають вулицю. З машин виходить група чоловіків у формі.

За півтори хвилини після початку конфлікту, велосипедиста, який опинився на землі, оточують вже семеро людей у військовій формі. Тоді він підіймається, завантажує свій велосипед у підігнаний мікроавтобус та виходить разом із ними з кадру.

Речниця харківського обласного Територіального центру комплектування Олена Родіна у коментарі "Суспільному" повідомила, що зараз надане відео вивчається, встановлюється коло можливих учасників та причини конфлікту. Деталі перевірки Родіна пообіцяла оприлюднити найближчим часом.

Чи отримували заяви щодо нападу на велосипедиста в районі ХТЗ 25 лютого та чи бачать в оприлюднених кадрах ознаки злочину, у пресслужбі поліції відповіді журналістам наразі не надали.

ТЦКХарків
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