В Харькове мужчина в военной форме столкнул парня с велосипеда: ТЦК говорит, что разбирается

В Харькове мужчина в военной форме столкнул с велосипеда парня, который ехал по тротуару: в областном ТЦК говорят, что сейчас выясняют детали конфликта.

Источник: "Суспільне"

Детали: Во вторник Тelegram-канал "Типичное ХТЗ" обнародовал видео с фрагментом записи с камеры наблюдения, на котором указаны дата и время – 25 февраля, восемь утра. Позже его подхватили другие паблики.

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Корреспонденты издания узнали на видео один из дворов на улице Мира, что в Индустриальном районе Харькова. На обнародованных кадрах видно, как по тротуару возле многоэтажки едет мужчина на велосипеде. В это время, прячась за припаркованным авто, его ждет мужчина в военной форме и балаклаве. В момент, когда велосипедист доезжает до поворота, мужчина в форме выходит из-за автомобилей и толкает его.

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Когда велосипедист падает, мужчина в форме подходит и поднимает его за воротник, они начинают толкать друг друга. Рядом останавливаются белый минивэн и белый микроавтобус, которые перекрывают улицу. Из машин выходит группа мужчин в форме.

Через полторы минуты после начала конфликта, велосипедиста, который оказался на земле, окружают уже семь человек в военной форме. Тогда он поднимается, загружает свой велосипед в подогнанный микроавтобус и выходит вместе с ними из кадра.

Пресс-секретарь харьковского областного Территориального центра комплектования Елена Родина в комментарии "Суспільному" сообщила, что сейчас предоставленное видео изучается, устанавливается круг возможных участников и причины конфликта. Детали проверки Родина пообещала обнародовать в ближайшее время.

Получали ли заявления о нападении на велосипедиста в районе ХТЗ 25 февраля и видят ли в обнародованных кадрах признаки преступления, в пресс-службе полиции ответа журналистам пока не предоставили.