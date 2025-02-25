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ДБР затримало в.о. мера Костополя та депутата, яких підозрюють у "земельному" хабарі

Валентина РоманенкоВівторок, 25 лютого 2025, 16:30
ДБР затримало в.о. мера Костополя та депутата, яких підозрюють у земельному хабарі
виконувач обов'язків міського голови Костополя Давид Дідух. Фото - Костопільська міська рада

Працівники Державного бюро розслідувань затримали виконувача обов'язків міського голови одного з населених пунктів Рівненщини та депутата міської ради за підозрою в отриманні неправомірної вигоди.

Джерело: ДБР, Офіс генпрокурора, співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: За даними УП, йдеться про виконувача обов'язків міського голови Костополя Давида Дідуха та депутата Костопільської міськради Олександра Білеру.

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За даними слідства, посадовці вимагали хабар від місцевого підприємця у вигляді безоплатної передачі земельної ділянки площею 0,38 га, ринкова вартість якої перевищує 1,3 млн грн.

В.о. мера діяв у змові з депутатом, який також обіймає посаду головного інженера з охорони та захисту лісу однієї з філій лісового господарства ДСГП "Ліси України". Земельна ділянка мала бути передана особі, підконтрольній Дідуху.

За це фігуранти допомогли підприємцю затвердити у міській раді та її органах детальні плани територій, зміну цільового призначення інших земельних ділянок бізнесмена.

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24 лютого приватний нотаріус підготував документи щодо відчуження земельної ділянки на користь підконтрольної меру особи. Після цього правоохоронці затримали всіх учасників злочину.

Виконувачу обов'язків міського голови та депутату повідомлено про підозру в отриманні службовою особою неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

 

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Рівненська областьДБРхабар
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