ДБР затримало в.о. мера Костополя та депутата, яких підозрюють у "земельному" хабарі
Працівники Державного бюро розслідувань затримали виконувача обов'язків міського голови одного з населених пунктів Рівненщини та депутата міської ради за підозрою в отриманні неправомірної вигоди.
Джерело: ДБР, Офіс генпрокурора, співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах
Деталі: За даними УП, йдеться про виконувача обов'язків міського голови Костополя Давида Дідуха та депутата Костопільської міськради Олександра Білеру.
За даними слідства, посадовці вимагали хабар від місцевого підприємця у вигляді безоплатної передачі земельної ділянки площею 0,38 га, ринкова вартість якої перевищує 1,3 млн грн.
В.о. мера діяв у змові з депутатом, який також обіймає посаду головного інженера з охорони та захисту лісу однієї з філій лісового господарства ДСГП "Ліси України". Земельна ділянка мала бути передана особі, підконтрольній Дідуху.
За це фігуранти допомогли підприємцю затвердити у міській раді та її органах детальні плани територій, зміну цільового призначення інших земельних ділянок бізнесмена.
24 лютого приватний нотаріус підготував документи щодо відчуження земельної ділянки на користь підконтрольної меру особи. Після цього правоохоронці затримали всіх учасників злочину.
Виконувачу обов'язків міського голови та депутату повідомлено про підозру в отриманні службовою особою неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.
Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.