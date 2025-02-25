ГБР задержало и.о. мэра Костополя и депутата, которых подозревают в "земельной" взятке

Работники Государственного бюро расследований задержали исполняющего обязанности городского головы одного из населенных пунктов Ровенской области и депутата городского совета по подозрению в получении неправомерной выгоды.

Источник: ГБР, Офис генпрокурора, собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: По данным УП, речь идет об исполняющем обязанности городского головы Костополя Давиде Дидухе и депутате Костопольского горсовета по имени Александр Билера.

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По данным следствия, чиновники требовали взятку от местного предпринимателя в виде бесплатной передачи земельного участка площадью 0,38 га, рыночная стоимость которого превышает 1,3 млн грн.

И.о. мэра действовал в сговоре с депутатом, который также занимает должность главного инженера по охране и защите леса одного из филиалов лесного хозяйства ГСГП "Леса Украины". Земельный участок должен был быть передан лицу, подконтрольному Дидуху.

За это фигуранты помогли предпринимателю утвердить в городском совете и его органах детальные планы территорий, изменение целевого назначения других земельных участков бизнесмена.

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24 февраля частный нотариус подготовил документы по отчуждению земельного участка в пользу подконтрольного и.о. мэра лица. После этого правоохранители задержали всех участников преступления.

Исполняющему обязанности городского головы и депутату сообщено о подозрении в получении должностным лицом неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения, отмечают в ОГП.