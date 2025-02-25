ГБР задержало и.о. мэра Костополя и депутата, которых подозревают в "земельной" взятке
Работники Государственного бюро расследований задержали исполняющего обязанности городского головы одного из населенных пунктов Ровенской области и депутата городского совета по подозрению в получении неправомерной выгоды.
Источник: ГБР, Офис генпрокурора, собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах
Детали: По данным УП, речь идет об исполняющем обязанности городского головы Костополя Давиде Дидухе и депутате Костопольского горсовета по имени Александр Билера.
По данным следствия, чиновники требовали взятку от местного предпринимателя в виде бесплатной передачи земельного участка площадью 0,38 га, рыночная стоимость которого превышает 1,3 млн грн.
И.о. мэра действовал в сговоре с депутатом, который также занимает должность главного инженера по охране и защите леса одного из филиалов лесного хозяйства ГСГП "Леса Украины". Земельный участок должен был быть передан лицу, подконтрольному Дидуху.
За это фигуранты помогли предпринимателю утвердить в городском совете и его органах детальные планы территорий, изменение целевого назначения других земельных участков бизнесмена.
24 февраля частный нотариус подготовил документы по отчуждению земельного участка в пользу подконтрольного и.о. мэра лица. После этого правоохранители задержали всех участников преступления.
Исполняющему обязанности городского головы и депутату сообщено о подозрении в получении должностным лицом неправомерной выгоды в особо крупном размере.
Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения, отмечают в ОГП.