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Націоналістична Словацька партія вимагає вибачень від Фіцо за підтримку України в ООН

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 25 лютого 2025, 18:45
Націоналістична Словацька партія вимагає вибачень від Фіцо за підтримку України в ООН
Фіцо. Фото - Getty Images

Націоналістична Словацька національна партія, яка входить до коаліції, зажадала від премʼєр-міністра Роберта Фіцо вибачень за підтримку резолюції Генасамблеї ООН із засудженням російської агресії проти України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Denník N

Деталі: Словацькі націоналісти вважають, що голосування за резолюцію ООН до третьої річниці повномасштабної агресії Росії проти України відбулося без мандата компетентного представника.

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"Предметом перевірки має стати отримання інформації про те, хто і коли дав згоду представнику Словацької Республіки в ООН голосувати таким чином", – заявили в партії.

Понад те, вона закликала прем'єр-міністра Роберта Фіцо "негайно перепросити за голосування в ООН від імені Словацької Республіки".

"Важливо, щоб Словацька Республіка зберігала свою позицію і чітку позицію, як це робить Угорщина на чолі з Віктором Орбаном. Якщо уряд щось декларує, то немислимо, щоб наші представники в міжнародних інституціях голосували всупереч політиці, яку відстоює уряд на чолі з Робертом Фіцо за підтримки Словацької національної партії", – додали там.

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У понеділок 93 держави ООН проголосували за резолюцію, внесену Україною та європейськими країнами, із засудженням російської агресії та вимогою виведення військ Росії з території України.

Проти документа проголосували 18 держав, серед яких – США, Росія, Угорщина та Ізраїль.

Держсекретар США Марко Рубіо пояснив голосування тим, що українська резолюція була "антагоністичною" і суперечила зусиллям, спрямованим на проведення перемовин про припинення війни.

ООНФіцоСловаччина
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