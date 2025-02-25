Туск: Європейські лідери цього тижня в Лондоні обговорять питання оборони

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що група європейських лідерів вирушить до Лондона в неділю, 2 березня, щоб обговорити спільні плани щодо оборони і безпеки.

Джерело: про це він заявив у вівторок, 25 лютого, після зустрічі із президентом Європейської ради Антоніу Коштою, передає Politico, пише "Європейська правда"

Деталі: Туск повідомив, що Європейська комісія готує оборонний пакет, деталі якого будуть оголошені на спеціальному саміті лідерів Європейського Союзу, запланованому на 6 березня.

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Напередодні цієї зустрічі, за словами Туска, "ми будемо в Лондоні в неділю, разом з нашими британськими друзями і групою лідерів, щоб обговорити ці спільні плани щодо оборони".

"Я сподіваюся, що ця більша мобілізація Європи, як держав-членів, так і Європи в цілому, коли мова йде про фінансування оборони і безпеки, стане однозначним фактом", – акцентував польський прем’єр.

Агентство Bloomberg із посиланням на проінформованих співрозмовників писало вже, що Велика Британія обговорює можливість скликання групи європейських лідерів для подальших переговорів щодо російсько-української війни.

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Раніше Кошта анонсував, що у середу, 26 лютого, лідери держав ЄС візьмуть участь у відеоконференції, під час якої заслухають звіт президента Франції Емманюеля Макрона про його візит у Сполучені Штати.