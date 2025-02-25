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Туск: Европейские лидеры на этой неделе в Лондоне обсудят вопросы обороны

Уляна Кричковская, Татьяна ОлейникВторник, 25 февраля 2025, 19:02
Туск: Европейские лидеры на этой неделе в Лондоне обсудят вопросы обороны
Дональд Туск. Фото - Getty Images

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что группа европейских лидеров отправится в Лондон в воскресенье, 2 марта, чтобы обсудить совместные планы по обороне и безопасности.

Источник: об этом он заявил во вторник, 25 февраля, после встречи с президентом Европейского совета Антониу Коштой, передает Politico, пишет "Европейская правда"

Детали: Туск сообщил, что Европейская комиссия готовит оборонный пакет, детали которого будут объявлены на специальном саммите лидеров Европейского Союза, запланированном на 6 марта.

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Накануне этой встречи, по словам Туска, "мы будем в Лондоне в воскресенье, вместе с нашими британскими друзьями и группой лидеров, чтобы обсудить эти совместные планы по обороне".

"Я надеюсь, что эта большая мобилизация Европы, как государств-членов, так и Европы в целом, когда речь идет о финансировании обороны и безопасности, станет однозначным фактом", – акцентировал польский премьер.

Агентство Bloomberg со ссылкой на информированных собеседников писало уже, что Великобритания обсуждает возможность созыва группы европейских лидеров для дальнейших переговоров по российско-украинской войне.

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Ранее Кошта анонсировал, что в среду, 26 февраля, лидеры государств ЕС примут участие в видеоконференции, во время которой заслушают отчет президента Франции Эмманюэля Макрона о его визите в Соединенные Штаты.

Советуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Коалиция смелых и Олафа Шольца. О чем договорились и что стало проблемой на саммите в Париже.

ЕСВеликобританияПольша
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