Глава Пентагону похвалив Британію, бо та збільшила витрати на оборону

Міністр оборони США Піт Гегсет провів телефонну розмову з британським колегою Джоном Гілі та відзначив рішення Лондона збільшити витрати на оборону до 2,5% ВВП.

Джерело: повідомлення Гегсета у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Глава Пентагону зазначив, що британський колега у розмові підтвердив рішення уряду Британії збільшити витрати на оборону до 2,5% ВВП, "а згодом і набагато більше".

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"Сильний крок від надійного партнера", – додав він.

Гілі своєю чергою зазначив, що Британія та США продовжать "працювати пліч-о-пліч над зміцненням наших збройних сил і нашої спільної безпеки".

У вівторок прем’єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив про найбільше збільшення видатків на оборонні потреби з часів холодної війни і плани вийти на 2,5% ВВП до 2027 року.

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Він також сказав, що виступає за подальше збільшення оборонних витрат до 3% ВВП.

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявляв, що планує звернутись до НАТО з проханням витрачати 5% ВВП на оборону замість нинішнього показника у 2%.

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