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Глава Пентагона похвалил Британию, потому что та увеличила расходы на оборону

Олег Павлюк, Александр ШумилинВторник, 25 февраля 2025, 21:54
Глава Пентагона похвалил Британию, потому что та увеличила расходы на оборону
министр обороны США Пит Хегсет. Фото из Facebook

Министр обороны США Пит Гегсет провел телефонный разговор с британским коллегой Джоном Гили и отметил решение Лондона увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП.

Источник: сообщение Гегсета в X (Twitter), сообщает "Европейская правда"

Детали: Глава Пентагона отметил, что британский коллега в разговоре подтвердил решение правительства Великобритании увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП, "а впоследствии и гораздо больше".

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"Сильный шаг от надежного партнера", - добавил он.

Гили в свою очередь отметил, что Великобритания и США продолжат "работать бок о бок над укреплением наших вооруженных сил и нашей общей безопасности".

Во вторник премьер-министр Британии Кир Стармер объявил о самом большом увеличении расходов на оборонные нужды со времен холодной войны и планах выйти на 2,5% ВВП к 2027 году.

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Он также сказал, что выступает за дальнейшее увеличение оборонных расходов до 3% ВВП.

Недавно президент США Дональд Трамп заявлял, что планирует обратиться к НАТО с просьбой тратить 5% ВВП на оборону вместо нынешнего показателя в 2%.

Читайте больше о том, как страны НАТО увеличивали свои расходы на оборону и что будет дальше.

СШАВеликобритания
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