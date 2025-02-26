Трамп зустрінеться із Зеленським у п’ятницю для підписання угоди про надра

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський, ймовірно, прибуде до Вашингтона в п’ятницю, 28 лютого, для особистої зустрічі. За його словами, під час переговорів може бути підписана угода щодо видобутку корисних копалин.

Джерело: Трамп під час спілкування із журналістами в Білому домі

Пряма мова: "Я чув, що він (Зеленський – ред.) приїжджає в п’ятницю (28 лютого – ред.). Звичайно, я не проти, якщо він захоче. І якщо він захоче підписати її разом зі мною – будь ласка".

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"Я розумію, що це велика угода, дуже велика … можливо, угода на трильйон доларів. Це може бути що завгодно, адже мова йде про рідкісноземельні метали та інші ресурси".

Деталі: Трамп також наголосив на бажанні повернути витрачені кошти.

Пряма мова: "Ми хочемо бути захищеними, ми хочемо повернути ці гроші. Війна не повинна була статися, але вона сталася, і тепер ми маємо її вирішити. Американські платники податків нарешті отримають свої гроші назад".

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Деталі: На питання журналіста щодо того, що Україна отримає натомість, Трамп відповів, що це "350 мільярдів доларів і право боротися далі".

Пряма мова: "350 мільярдів доларів у вигляді великої кількості обладнання та військової техніки, а також, передусім право боротися.

Послухайте, Україна... Я скажу – вони дуже хоробрі, вони хороші солдати, але без Сполучених Штатів, наших грошей і військової техніки ця війна закінчилася б дуже швидко".

Деталі: На запитання представників ЗМІ про те, чи бачить Трамп після досягнення угоди більш активну роль для українського президента в переговорному процесі, він відповів, що "сподівається".

"Ми хочемо поставити Україну на ноги", – додав Трамп.

Офіційного підтвердження з боку українського уряду поки що немає.

Що передувало: 25 лютого британське видання Financial Times повідомило, що Україна та Сполучені Штати узгодили умови майбутньої угоди про видобуток корисних копалин, яка, на думку Києва, прокладе шлях до довгострокових зобов'язань США у сфері безпеки.

Остаточна версія угоди, датована 24 лютого, з якою ознайомилася FT, передбачає створення фонду, до якого Україна відраховуватиме 50% надходжень від "майбутньої монетизації" мінеральних ресурсів, включаючи нафту і газ, а також пов'язану з ними логістику.

від "майбутньої монетизації" мінеральних ресурсів, включаючи нафту і газ, а також пов'язану з ними логістику. У сферу дії угоди не включені корисні копалини, доходи з яких уже наповнюють українську державну скарбницю – тобто вона не поширюватиметься на поточну діяльність "Нафтогазу" та "Укрнафти", пояснюється в публікації.

З погодженого проєкту угоди прибрали положення про створення "фонду відбудови" вартістю до 500 мільярдів доларів, куди Україна мала б перераховувати 50% доходів від видобутку мінеральних ресурсів і в якому США мають "100-відсоткову фінансову участь".

вартістю до 500 мільярдів доларів, куди Україна мала б перераховувати 50% доходів від видобутку мінеральних ресурсів і в якому США мають "100-відсоткову фінансову участь". Водночас в угоді немає жодної згадки про гарантії безпеки з боку США, на яких спочатку наполягав Київ в обмін на згоду на угоду. Вона також не уточнює такі важливі питання, як розмір частки США у фонді та умови угод про "спільне володіння".

За словами джерел Financial Times, угоду схвалили міністри юстиції, економіки та закордонних справ України.

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