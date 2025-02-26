Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов

Трамп встретится с Зеленским в пятницу для подписания соглашения о недрах

Иван ДьяконовСреда, 26 февраля 2025, 01:11
Трамп встретится с Зеленским в пятницу для подписания соглашения о недрах

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, прибудет в Вашингтон в пятницу, 28 февраля, для личной встречи. По его словам, во время переговоров может быть подписано соглашение по добыче полезных ископаемых.

Источник: Трамп во время общения с журналистами в Белом доме

Прямая речь: "Я слышал, что он (Зеленский – ред.) приезжает в пятницу (28 февраля – ред.). Конечно, я не против, если он захочет. И если он захочет подписать его вместе со мной – пожалуйста".

Реклама:

"Я понимаю, что это большая сделка, очень большая... возможно, сделка на триллион долларов. Это может быть что угодно, ведь речь идет о редкоземельных металлах и других ресурсах".

Детали: Трамп также отметил желание вернуть потраченные средства.

Прямая речь: "Мы хотим быть защищенными, мы хотим вернуть эти деньги. Война не должна была произойти, но она произошла, и теперь мы должны ее решить. Американские налогоплательщики наконец получат свои деньги обратно".

РЕКЛАМА:

Детали: На вопрос журналиста о том, что Украина получит взамен, Трамп ответил, что это "350 миллиардов долларов и право бороться дальше".

Прямая речь: "350 миллиардов долларов в виде большого количества оборудования и военной техники, а также право бороться, прежде всего право бороться.

Послушайте, Украина... Я скажу – они очень храбрые, они хорошие солдаты, но без Соединенных Штатов, наших денег и военной техники эта война закончилась бы очень быстро".

Детали: На вопрос представителей СМИ о том, видит ли Трамп после достижения соглашения более активную роль для украинского президента в переговорном процессе, он ответил, что "надеется".

"Мы хотим поставить Украину на ноги", – добавил Трамп.

Официального подтверждения со стороны украинского правительства пока нет.

Что предшествовало: 25 февраля издание Financial Times сообщило, что Украина и Соединенные Штаты согласовали условия будущего соглашения о добыче полезных ископаемых, которое, по мнению Киева, проложит путь к долгосрочным обязательствам США в сфере безопасности. 

  • Окончательная версия соглашения, датированная 24 февраля, с которой ознакомилась FT, предусматривает создание фонда, в который Украина будет отчислять 50% поступлений от "будущей монетизации" минеральных ресурсов, включая нефть и газ, а также связанную с ними логистику.
  • В сферу действия соглашения не включены полезные ископаемые, доходы с которых уже наполняют украинскую государственную казну – то есть оно не будет распространяться на текущую деятельность "Нафтогаза" и "Укрнафты", поясняется в публикации.
  • Из согласованного проекта соглашения убрали положение о создании "фонда восстановления" стоимостью до 500 миллиардов долларов, куда Украина должна была бы перечислять 50% доходов от добычи минеральных ресурсов и в котором США имеют "100-процентное финансовое участие".
  • В то же время в соглашении нет ни одного упоминания о гарантиях безопасности со стороны США, на которых изначально настаивал Киев в обмен на согласие на сделку. Оно также не уточняет такие важные вопросы, как размер доли США в фонде и условия соглашений о "совместном владении".

По словам источников Financial Times, соглашение одобрили министры юстиции, экономики и иностранных дел Украины. 

Предыстория:

  • В понедельник вице-премьер Ольга Стефанишина сообщила, что украинская и американская команды находятся на финальном этапе переговоров по соглашению об украинских полезных ископаемых.
  • Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф ранее заявил, что ожидает подписания Украиной соглашения об использовании украинских природных ресурсов уже "на этой неделе".

НадраСШАТрампЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Трамп встретится с Зеленским в пятницу для подписания соглашения о недрах
В Харьковском ТЦК выяснили, что мужчина, которого столкнули с велосипеда – это военный в СЗЧ
СМИ: Соглашение о недрах между Украиной и США могут подписать до конца недели
Производители снизят цены на еще более 100 медпрепаратов: в Минздраве обнародовали список
Правительство продлило срок бронирования работников от мобилизации
Украинцы за границей смогут получить бронь от мобилизации дистанционно: как будет работать
Все новости...
FT: Макрон не получил от Трампа гарантий поддержки западных войск в Украине
В Киеве работает ПВО по российским дронам
В результате российской атаки на Киевщине травмирована женщина, поврежден дом – ОВА
Российский удар по Харькову: зафиксировано 4 попадания – Терехов
Последние новости
01:11
Трамп встретится с Зеленским в пятницу для подписания соглашения о недрах
01:07
ОбновленоРоссийский удар по Харькову: зафиксировано 4 попадания – Терехов
00:03
фотоВ результате российской атаки на Киевщине травмирована женщина, поврежден дом – ОВА
23:59
В Британии судят мужчин, укравших с выставки 98-килограммовый золотой унитаз
23:38
Генштаб: Оккупанты интенсивно атакуют на Покровском направлении
23:26
Новости экономики 25 февраля: изменения в бронировании, детали соглашения о недрах, возвращение украинцев
23:06
В Киеве работает ПВО по российским дронам
23:02
В Польше анонсировали передачу Украине еще тысяч терминалов Starlink
22:53
В Харьковском ТЦК выяснили, что мужчина, которого столкнули с велосипеда – это военный в СЗЧ
22:47
Вышла книга о художнице Александре Экстер: кому именно стоит читать новинку
Все новости...
Реклама:
Реклама: