Трамп встретится с Зеленским в пятницу для подписания соглашения о недрах

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, прибудет в Вашингтон в пятницу, 28 февраля, для личной встречи. По его словам, во время переговоров может быть подписано соглашение по добыче полезных ископаемых.

Источник: Трамп во время общения с журналистами в Белом доме

Прямая речь: "Я слышал, что он (Зеленский – ред.) приезжает в пятницу (28 февраля – ред.). Конечно, я не против, если он захочет. И если он захочет подписать его вместе со мной – пожалуйста".

Реклама:

"Я понимаю, что это большая сделка, очень большая... возможно, сделка на триллион долларов. Это может быть что угодно, ведь речь идет о редкоземельных металлах и других ресурсах".

Детали: Трамп также отметил желание вернуть потраченные средства.

Прямая речь: "Мы хотим быть защищенными, мы хотим вернуть эти деньги. Война не должна была произойти, но она произошла, и теперь мы должны ее решить. Американские налогоплательщики наконец получат свои деньги обратно".

РЕКЛАМА:

Детали: На вопрос журналиста о том, что Украина получит взамен, Трамп ответил, что это "350 миллиардов долларов и право бороться дальше".

Прямая речь: "350 миллиардов долларов в виде большого количества оборудования и военной техники, а также право бороться, прежде всего право бороться.

Послушайте, Украина... Я скажу – они очень храбрые, они хорошие солдаты, но без Соединенных Штатов, наших денег и военной техники эта война закончилась бы очень быстро".

Детали: На вопрос представителей СМИ о том, видит ли Трамп после достижения соглашения более активную роль для украинского президента в переговорном процессе, он ответил, что "надеется".

"Мы хотим поставить Украину на ноги", – добавил Трамп.

Официального подтверждения со стороны украинского правительства пока нет.

Что предшествовало: 25 февраля издание Financial Times сообщило, что Украина и Соединенные Штаты согласовали условия будущего соглашения о добыче полезных ископаемых, которое, по мнению Киева, проложит путь к долгосрочным обязательствам США в сфере безопасности.

Окончательная версия соглашения, датированная 24 февраля, с которой ознакомилась FT, предусматривает создание фонда, в который Украина будет отчислять 50% поступлений от "будущей монетизации" минеральных ресурсов, включая нефть и газ, а также связанную с ними логистику.

от "будущей монетизации" минеральных ресурсов, включая нефть и газ, а также связанную с ними логистику. В сферу действия соглашения не включены полезные ископаемые, доходы с которых уже наполняют украинскую государственную казну – то есть оно не будет распространяться на текущую деятельность "Нафтогаза" и "Укрнафты", поясняется в публикации.

Из согласованного проекта соглашения убрали положение о создании "фонда восстановления" стоимостью до 500 миллиардов долларов, куда Украина должна была бы перечислять 50% доходов от добычи минеральных ресурсов и в котором США имеют "100-процентное финансовое участие".

стоимостью до 500 миллиардов долларов, куда Украина должна была бы перечислять 50% доходов от добычи минеральных ресурсов и в котором США имеют "100-процентное финансовое участие". В то же время в соглашении нет ни одного упоминания о гарантиях безопасности со стороны США, на которых изначально настаивал Киев в обмен на согласие на сделку. Оно также не уточняет такие важные вопросы, как размер доли США в фонде и условия соглашений о "совместном владении".

По словам источников Financial Times, соглашение одобрили министры юстиции, экономики и иностранных дел Украины.

Предыстория: