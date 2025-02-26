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Блекаут в Чилі: уряд оголосив надзвичайний стан і комендантську годину

Іван Д'яконовСереда, 26 лютого 2025, 05:14
Блекаут в Чилі: уряд оголосив надзвичайний стан і комендантську годину
Фото: Getty Images

Уряд Чилі оголосив надзвичайний стан і ввів комендантську годину після того, як аварія на лінії електропередач на півночі країни призвела до блекауту по всій країні.

Джерело: Reuters

Деталі: Повідомляється, що через кілька годин після відключення електроенергії уряд Чилі оголосив надзвичайний стан. Комендантська година була встановлена з 22:00 вечора до 6:00 ранку за місцевим часом. 

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Міністр внутрішніх справ Кароліна Тоха заявила, що причиною блекауту стала аварія на лінії електропередач, виключивши можливість кібератаки.

Для підтримки порядку міністерство внутрішніх справ розгорнуло збройні сили по всій країні.

Дослівно: "Станом на 22:00 за місцевим часом близько 25% потреб електромережі було відновлено. Хуан Карлос Ольмедо, голова правління Національного координатора з питань електроенергетики Чилі (CEN), заявив, що повне відновлення електропостачання може відбутися до ранку".

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Деталі: Президент Чилі Габріель Боріч у пізньому нічному зверненні до нації повідомив, що відключення зачепило 8 мільйонів домогосподарств, але електропостачання вже відновлено приблизно в половині з них.

"Ми активували кілька електростанцій, переважно гідроелектростанцій", – заявив виконавчий директор CEN Ернесто Хубер. Він також додав, що причину аварії все ще розслідують.

блекаутнадзвичайна подія
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