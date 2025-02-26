Блекаут в Чилі: уряд оголосив надзвичайний стан і комендантську годину
Уряд Чилі оголосив надзвичайний стан і ввів комендантську годину після того, як аварія на лінії електропередач на півночі країни призвела до блекауту по всій країні.
Джерело: Reuters
Деталі: Повідомляється, що через кілька годин після відключення електроенергії уряд Чилі оголосив надзвичайний стан. Комендантська година була встановлена з 22:00 вечора до 6:00 ранку за місцевим часом.
Міністр внутрішніх справ Кароліна Тоха заявила, що причиною блекауту стала аварія на лінії електропередач, виключивши можливість кібератаки.
Для підтримки порядку міністерство внутрішніх справ розгорнуло збройні сили по всій країні.
Дослівно: "Станом на 22:00 за місцевим часом близько 25% потреб електромережі було відновлено. Хуан Карлос Ольмедо, голова правління Національного координатора з питань електроенергетики Чилі (CEN), заявив, що повне відновлення електропостачання може відбутися до ранку".
Деталі: Президент Чилі Габріель Боріч у пізньому нічному зверненні до нації повідомив, що відключення зачепило 8 мільйонів домогосподарств, але електропостачання вже відновлено приблизно в половині з них.
"Ми активували кілька електростанцій, переважно гідроелектростанцій", – заявив виконавчий директор CEN Ернесто Хубер. Він також додав, що причину аварії все ще розслідують.