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Блэкаут в Чили: правительство объявило чрезвычайное положение и комендантский час

Иван ДьяконовСреда, 26 февраля 2025, 05:14
Блэкаут в Чили: правительство объявило чрезвычайное положение и комендантский час
Фото: Getty Images

Правительство Чили объявило чрезвычайное положение и ввело комендантский час после того, как авария на линии электропередач на севере страны привела к блэкауту по всей стране.

Источник: Reuters

Детали: Сообщается, что через несколько часов после отключения электроэнергии правительство Чили объявило чрезвычайное положение. Комендантский час был установлен с 22:00 вечера до 6:00 утра по местному времени.

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Министр внутренних дел Каролина Тоха заявила, что причиной блэкаута стала авария на линии электропередач, исключив возможность кибератаки.

Для поддержания порядка министерство внутренних дел развернуло вооруженные силы по всей стране.

Дословно: "По состоянию на 22:00 по местному времени около 25% потребностей электросети было восстановлено. Хуан Карлос Ольмедо, председатель правления Национального координатора по вопросам электроэнергетики Чили (CEN), заявил, что полное восстановление электроснабжения может произойти до утра".

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Детали: Президент Чили Габриэль Борич в позднем ночном обращении к нации сообщил, что отключение затронуло 8 миллионов домохозяйств, но электроснабжение уже восстановлено примерно в половине из них.

"Мы активировали несколько электростанций, преимущественно гидроэлектростанций", – заявил исполнительный директор CEN Эрнесто Хубер. Он также добавил, что причину аварии все еще расследуют.

блекаутчрезвычайное происшествие
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