Блэкаут в Чили: правительство объявило чрезвычайное положение и комендантский час
Правительство Чили объявило чрезвычайное положение и ввело комендантский час после того, как авария на линии электропередач на севере страны привела к блэкауту по всей стране.
Источник: Reuters
Детали: Сообщается, что через несколько часов после отключения электроэнергии правительство Чили объявило чрезвычайное положение. Комендантский час был установлен с 22:00 вечера до 6:00 утра по местному времени.
Министр внутренних дел Каролина Тоха заявила, что причиной блэкаута стала авария на линии электропередач, исключив возможность кибератаки.
Для поддержания порядка министерство внутренних дел развернуло вооруженные силы по всей стране.
Дословно: "По состоянию на 22:00 по местному времени около 25% потребностей электросети было восстановлено. Хуан Карлос Ольмедо, председатель правления Национального координатора по вопросам электроэнергетики Чили (CEN), заявил, что полное восстановление электроснабжения может произойти до утра".
Детали: Президент Чили Габриэль Борич в позднем ночном обращении к нации сообщил, что отключение затронуло 8 миллионов домохозяйств, но электроснабжение уже восстановлено примерно в половине из них.
"Мы активировали несколько электростанций, преимущественно гидроэлектростанций", – заявил исполнительный директор CEN Эрнесто Хубер. Он также добавил, что причину аварии все еще расследуют.