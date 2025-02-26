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У Польщі цивільні аеропорти готують до можливого використання армією

Іван Д'яконовСереда, 26 лютого 2025, 06:00
У Польщі цивільні аеропорти готують до можливого використання армією
Владислав Косіняк-Камиш. Фото: Getty Images

Польща працює над пристосуванням цивільних аеропортів до військових потреб. Міністерство оборони та Міністерство інфраструктури вже ведуть переговори щодо модернізації летовищ для оборонних цілей, а на деяких аеродромах вже розпочато відповідні роботи.

Джерело: "Polskie radio"

Деталі: Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що країна має розширити мережу аеропортів подвійного призначення, які можуть використовуватися як для цивільних, так і для військових потреб.

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"Кожен аеропорт повинен бути адаптований і певним чином пристосований до можливості співпрацювати, працювати з військовими", – наголосив він.

Пряма мова Косіняка-Камиша: "У Польщі вже є летовища, які виконують обидві функції. Наприклад, міжнародний аеропорт Краків-Балиці, де розташована військово-повітряна база, або частина аеропорту імені Фридерика Шопена у Варшаві, яка також використовується військовими".

Деталі: Заступник міністра інфраструктури Мацей Ласек підтвердив, що уряд проводить переговори про розширення цієї практики на 15 цивільних аеропортів. Він пояснив, що у військовій частині аеропортів можуть розміщуватися транспортні вузли, пункти евакуації, центри надання допомоги або вантажні хаби. 

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На питання про терміни готовності цієї інфраструктури він відповів, що "це вже відбувається".

ПольщааеропортаеродромЗбройні сили
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