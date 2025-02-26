Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов

В Польше гражданские аэропорты готовят к возможному использованию армией

Иван ДьяконовСреда, 26 февраля 2025, 06:00
В Польше гражданские аэропорты готовят к возможному использованию армией
Владислав Косиняк-Камыш. Фото: Getty Images

Польша работает над приспособлением гражданских аэропортов к военным потребностям. Министерство обороны и Министерство инфраструктуры уже ведут переговоры по модернизации аэропортов для оборонных целей, а на некоторых аэродромах уже начаты соответствующие работы.

Источник: "Polskie radio"

Детали: Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна должна расширить сеть аэропортов двойного назначения, которые могут использоваться как для гражданских, так и для военных нужд.

Реклама:

"Каждый аэропорт должен быть адаптирован и определенным образом приспособлен к возможности сотрудничать, работать с военными", – подчеркнул он.

Прямая речь Косиняка-Камыша: "В Польше уже есть аэродромы, которые выполняют обе функции. Например, международный аэропорт Краков-Балицы, где расположена военно-воздушная база, или часть аэропорта имени Фридерика Шопена в Варшаве, которая также используется военными".

Детали: Заместитель министра инфраструктуры Мацей Ласек подтвердил, что правительство проводит переговоры о расширении этой практики на 15 гражданских аэропортов. Он пояснил, что в военной части аэропортов могут размещаться транспортные узлы, пункты эвакуации, центры оказания помощи или грузовые хабы.

РЕКЛАМА:

На вопрос о сроках готовности этой инфраструктуры он ответил, что "это уже происходит".

ПольшааэропортаэродромВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Польше гражданские аэропорты готовят к возможному использованию армией
ФотоВ Харькове "Шахед" попал в многоэтажку: возник пожар
Трамп встретится с Зеленским в пятницу для подписания соглашения о недрах
В Харьковском ТЦК выяснили, что мужчина, которого столкнули с велосипеда – это военный в СЗЧ
СМИ: Соглашение о недрах между Украиной и США могут подписать до конца недели
Производители снизят цены на еще более 100 медпрепаратов: в Минздраве обнародовали список
Все новости...
Польша
В Польше анонсировали передачу Украине еще тысяч терминалов Starlink
Туск: Европейские лидеры на этой неделе в Лондоне обсудят вопросы обороны
Польша готовит для Украины пакет военной помощи на сумму 200 млн евро
Последние новости
06:00
В Польше гражданские аэропорты готовят к возможному использованию армией
05:30
Кандидат в президенты Румынии от действующей власти против отправки войск в Украину
05:14
Блэкаут в Чили: правительство объявило чрезвычайное положение и комендантский час
04:41
Грузинские власти инициировали законодательные изменения для ограничения СМИ
04:20
Дания и Норвегия договорились о новом оборонном партнерстве
03:43
DeepState: Российские войска активизировались в районе Великой Новоселки в Донецкой области
03:07
ФотоВ Харькове "Шахед" попал в многоэтажку: возник пожар
02:24
Россия оккупировала Новоочеретоватое в Донецкой области – DeepState
01:11
Трамп встретится с Зеленским в пятницу для подписания соглашения о недрах
01:07
ОбновленоРоссийский удар по Харькову: зафиксировано 4 попадания – Терехов
Все новости...
Реклама:
Реклама: