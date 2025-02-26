Північна Корея може збільшити постачання військових вантажів до Росії – ISW
Північна Корея може наростити постачання ресурсів до Росії на тлі поглиблення двосторонньої співпраці. Супутникові знімки зафіксували підозрілу активність у порту Расон, що може свідчити про передачу вантажів, зокрема військового призначення.
Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Дослівно: "За даними російських і північнокорейських державних ЗМІ, у Москві відбулася зустріч представників Росії та Північної Кореї. У ній взяли участь глава консульського департаменту МЗС Росії Андрій Клімов, посол Північної Кореї в Росії Сін Хон Чхоль і член політбюро Трудової партії Кореї Рі Хі Йонг".
Деталі: 24 лютого посольство Росії в Пхеньяні повідомило, що делегації обговорюють посилення співпраці між російською партією "Єдина Росія" та Трудовою партією Кореї в межах стратегічного партнерства між двома країнами, укладеного в грудні 2024 року.
Водночас південнокорейське видання Korea JoongAng Daily оприлюднило супутникові знімки компанії Planet Labs PBC, які можуть свідчити про активні вантажні перевезення між двома країнами.
Супутники зафіксували 110-метрове судно, що перебувало в порту Расон поблизу кордону з Китаєм і Росією. Біля причалу також видно лінію контейнерів довжиною близько 100 метрів.
Дослівно: "Знімки свідчать, що 20 лютого судно пришвартувалося до внутрішньої сторони причалу, а наступного дня перемістилося на зовнішню сторону. Це може свідчити про розвантаження одних контейнерів і завантаження нових перед відплиттям".
Деталі: Раніше ISW повідомляв, що у листопаді 2023 року Північна Корея, ймовірно, використовувала цей порт для постачання боєприпасів до Владивостока. Активність у порту Расон може вказувати на збільшення поставок ресурсів, які Росія може використовувати для підтримки війни проти України.
Ключові висновки ISW за 25 лютого:
- Російський очільник Володимир Путін неявно визнав президента України Володимира Зеленського легітимним президентом України та майбутнім партнером Росії по переговорах, одночасно просуваючи нову дезінформаційну кампанію, яка має на меті дестабілізувати українське суспільство та українську армію зсередини.
- Путін спробував використати нову лексику для того, щоб переформулювати вимоги про зміну режиму в Україні, яку він вимагає з 2021 року.
- Путін запропонував укласти угоду зі Сполученими Штатами щодо російських рідкоземельних мінералів як частину зусиль, спрямованих на те, щоб перебити ставку України в цьому питанні і підштовхнути Сполучені Штати до прийняття російських пропозицій щодо економічних заходів замість будь-яких фактичних поступок Росії щодо України.
- Путін намагався стверджувати, що він підтримує участь Європи в переговорах щодо України, водночас продовжуючи демонструвати своє небажання йти на поступки і, схоже, пропонуючи російських союзників як можливих майбутніх учасників переговорів.
- Кремлівські чиновники продовжують використовувати дипломатичну взаємодію з союзниками Росії для посилення наративу Москви про те, що Росія вторглася в Україну, щоб захистити російськомовні меншини в Україні.
- Делегація Трудової партії Північної Кореї (ТПК) прибула до Москви 25 лютого на запрошення російської правлячої партії "Єдина Росія" на тлі повідомлень про те, що Північна Корея може постачати більше ресурсів до Росії.
- Західні чиновники продовжують підкреслювати масштаби європейської військової допомоги Україні.
- Російські війська просунулися вперед у Курській області та поблизу Куп'янська, Лиману і Великої Новосілки, а українські війська просунулися вперед поблизу Куп'янська.
- Влада Самарської області зменшила одноразові виплати солдатам, які підписують контракт на військову службу з Міністерством оборони Росії, після тимчасового збільшення цих виплат у січні 2025 року.
- Російська служба Бі-бі-сі повідомила 25 лютого, що в Україні воюють понад 100 російських урядовців, військових і силовиків, звинувачених і засуджених за різними звинуваченнями в корупції.
- Кремль продовжує використовувати свою програму "Час героїв", яка призначає ветеранів війни в Україні на державні посади, для формування нової російської еліти, що складається з лояльних і ультранаціоналістично налаштованих ветеранів, які продовжуватимуть мілітаризувати російське суспільство в довгостроковій перспективі.
- Росія може знову відкрити базу підводних човнів радянських часів в окупованому Криму.