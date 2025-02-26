Північна Корея може збільшити постачання військових вантажів до Росії – ISW

Північна Корея може наростити постачання ресурсів до Росії на тлі поглиблення двосторонньої співпраці. Супутникові знімки зафіксували підозрілу активність у порту Расон, що може свідчити про передачу вантажів, зокрема військового призначення.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Дослівно: "За даними російських і північнокорейських державних ЗМІ, у Москві відбулася зустріч представників Росії та Північної Кореї. У ній взяли участь глава консульського департаменту МЗС Росії Андрій Клімов, посол Північної Кореї в Росії Сін Хон Чхоль і член політбюро Трудової партії Кореї Рі Хі Йонг".

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Деталі: 24 лютого посольство Росії в Пхеньяні повідомило, що делегації обговорюють посилення співпраці між російською партією "Єдина Росія" та Трудовою партією Кореї в межах стратегічного партнерства між двома країнами, укладеного в грудні 2024 року.

Водночас південнокорейське видання Korea JoongAng Daily оприлюднило супутникові знімки компанії Planet Labs PBC, які можуть свідчити про активні вантажні перевезення між двома країнами.

Супутники зафіксували 110-метрове судно, що перебувало в порту Расон поблизу кордону з Китаєм і Росією. Біля причалу також видно лінію контейнерів довжиною близько 100 метрів.

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Дослівно: "Знімки свідчать, що 20 лютого судно пришвартувалося до внутрішньої сторони причалу, а наступного дня перемістилося на зовнішню сторону. Це може свідчити про розвантаження одних контейнерів і завантаження нових перед відплиттям".

Деталі: Раніше ISW повідомляв, що у листопаді 2023 року Північна Корея, ймовірно, використовувала цей порт для постачання боєприпасів до Владивостока. Активність у порту Расон може вказувати на збільшення поставок ресурсів, які Росія може використовувати для підтримки війни проти України.

Ключові висновки ISW за 25 лютого: