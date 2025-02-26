Северная Корея может увеличить поставки военных грузов в Россию – ISW

Военный оркестр Северной Кореи марширует по Красной площади в Москве 23 августа 2019 года. Фото: Getty Images

Северная Корея может нарастить поставки ресурсов в Россию на фоне углубления двустороннего сотрудничества. Спутниковые снимки зафиксировали подозрительную активность в порту Расон, что может свидетельствовать о передаче грузов, в том числе военного назначения.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Дословно: "По данным российских и северокорейских государственных СМИ, в Москве состоялась встреча представителей России и Северной Кореи. В ней приняли участие глава консульского департамента МИД России Андрей Климов, посол Северной Кореи в России Син Хон Чхоль и член политбюро Трудовой партии Кореи Ри Хи Йонг".

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Детали: 24 февраля посольство России в Пхеньяне сообщило, что делегации обсуждают усиление сотрудничества между российской партией "Единая Россия" и Трудовой партией Кореи в рамках стратегического партнерства между двумя странами, заключенного в декабре 2024 года.

В то же время южнокорейское издание Korea JoongAng Daily обнародовало спутниковые снимки компании Planet Labs PBC, которые могут свидетельствовать об активных грузовых перевозках между двумя странами.

Спутники зафиксировали 110-метровое судно, находившееся в порту Расон вблизи границы с Китаем и Россией. Возле причала также видна линия контейнеров длиной около 100 метров.

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Дословно: "Снимки свидетельствуют, что 20 февраля судно пришвартовалось к внутренней стороне причала, а на следующий день переместилось на внешнюю сторону. Это может свидетельствовать о разгрузке одних контейнеров и загрузки новых перед отплытием".

Детали: Ранее ISW сообщал, что в ноябре 2023 года Северная Корея, вероятно, использовала этот порт для поставки боеприпасов во Владивосток. Активность в порту Расон может указывать на увеличение поставок ресурсов, которые Россия может использовать для поддержки войны против Украины.

Ключевые выводы ISW за 25 февраля: