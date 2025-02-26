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Северная Корея может увеличить поставки военных грузов в Россию – ISW

Иван ДьяконовСреда, 26 февраля 2025, 06:33
Северная Корея может увеличить поставки военных грузов в Россию – ISW
Военный оркестр Северной Кореи марширует по Красной площади в Москве 23 августа 2019 года. Фото: Getty Images

Северная Корея может нарастить поставки ресурсов в Россию на фоне углубления двустороннего сотрудничества. Спутниковые снимки зафиксировали подозрительную активность в порту Расон, что может свидетельствовать о передаче грузов, в том числе военного назначения.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Дословно: "По данным российских и северокорейских государственных СМИ, в Москве состоялась встреча представителей России и Северной Кореи. В ней приняли участие глава консульского департамента МИД России Андрей Климов, посол Северной Кореи в России Син Хон Чхоль и член политбюро Трудовой партии Кореи Ри Хи Йонг".

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Детали: 24 февраля посольство России в Пхеньяне сообщило, что делегации обсуждают усиление сотрудничества между российской партией "Единая Россия" и Трудовой партией Кореи в рамках стратегического партнерства между двумя странами, заключенного в декабре 2024 года.

В то же время южнокорейское издание Korea JoongAng Daily обнародовало спутниковые снимки компании Planet Labs PBC, которые могут свидетельствовать об активных грузовых перевозках между двумя странами.

Спутники зафиксировали 110-метровое судно, находившееся в порту Расон вблизи границы с Китаем и Россией. Возле причала также видна линия контейнеров длиной около 100 метров.

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Дословно: "Снимки свидетельствуют, что 20 февраля судно пришвартовалось к внутренней стороне причала, а на следующий день переместилось на внешнюю сторону. Это может свидетельствовать о разгрузке одних контейнеров и загрузки новых перед отплытием".

Детали: Ранее ISW сообщал, что в ноябре 2023 года Северная Корея, вероятно, использовала этот порт для поставки боеприпасов во Владивосток. Активность в порту Расон может указывать на увеличение поставок ресурсов, которые Россия может использовать для поддержки войны против Украины.

Ключевые выводы ISW за 25 февраля:

  • Российский глава Владимир Путин неявно признал президента Украины Владимира Зеленского легитимным президентом Украины и будущим партнером России по переговорам, одновременно продвигая новую дезинформационную кампанию, которая имеет целью дестабилизировать украинское общество и украинскую армию изнутри.
  • Путин попытался использовать новую лексику для того, чтобы переформулировать требования о смене режима в Украине, которую он требует с 2021 года.
  • Путин предложил заключить соглашение с Соединенными Штатами по российским редкоземельным минералам как часть усилий, направленных на то, чтобы перебить ставку Украины в этом вопросе и подтолкнуть Соединенные Штаты к принятию российских предложений по экономическим мерам вместо каких-либо фактических уступок России в отношении Украины.
  • Путин пытался утверждать, что он поддерживает участие Европы в переговорах по Украине, в то же время продолжая демонстрировать свое нежелание идти на уступки и, похоже, предлагая российских союзников в качестве возможных будущих участников переговоров.
  • Кремлевские чиновники продолжают использовать дипломатическое взаимодействие с союзниками России для усиления нарратива Москвы о том, что Россия вторглась в Украину, чтобы защитить русскоязычные меньшинства в Украине.
  • Делегация Трудовой партии Северной Кореи (ТПК) прибыла в Москву 25 февраля по приглашению российской правящей партии "Единая Россия" на фоне сообщений о том, что Северная Корея может поставлять больше ресурсов в Россию.
  • Западные чиновники продолжают подчеркивать масштабы европейской военной помощи Украине.
  • Российские войска продвинулись вперед в Курской области и вблизи Купянска, Лимана и Великой Новоселки, а украинские войска продвинулись вперед вблизи Купянска.
  • Власти Самарской области уменьшили единовременные выплаты солдатам, которые подписывают контракт на военную службу с Министерством обороны России, после временного увеличения этих выплат в январе 2025 года.
  • Русская служба Би-би-си сообщила 25 февраля, что в Украине воюют более 100 российских чиновников, военных и силовиков, обвиняемых и осужденных по различным обвинениям в коррупции.
  • Кремль продолжает использовать свою программу "Время героев", которая назначает ветеранов войны в Украине на государственные должности, для формирования новой российской элиты, состоящей из лояльных и ультранационалистически настроенных ветеранов, которые будут продолжать милитаризировать российское общество в долгосрочной перспективе.
  • Россия может вновь открыть базу подводных лодок советских времен в оккупированном Крыму.

ISWСеверная КореяКНДРРосcия
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