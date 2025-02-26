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Польща радо прийме американські війська, якщо Німеччина їх не хоче – Дуда

Ірина Балачук, Іванна КостінаСереда, 26 лютого 2025, 08:49
Польща радо прийме американські війська, якщо Німеччина їх не хоче – Дуда
Президенти Польщі Анджей Дуда і США Дональд Трамп під час зустрічі у США 22 лютого. Фото з Facebook Анджея Дуди

Польща буде рада розмістити в себе американські війська, якщо Німеччина не захоче бачити їх на своїй території, заявив президент Польщі Анджей Дуда.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico

Пряма мова Дуди: "Якщо Німеччина не хоче американських військ, не хоче партнерства зі Сполученими Штатами, ми дуже охоче приймемо партнерство зі Сполученими Штатами.

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Я зацікавлений у тому, щоб перенести всю співпрацю, яку Німеччина має зі Сполученими Штатами, до Польщі. Дуже охоче".

Деталі: Видання зазначає, що так Дуда прокоментував слова переможця виборів у Німеччині Фрідріха Мерца, який заявив, що президент США Дональд Трамп не дбає про Європу і що континент терміново потребує зміцнення власної оборони.

Президент Польщі також скептично поставився до іншого припущення Мерца про те, що Європі, можливо, доведеться знайти заміну НАТО.

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"НАТО без Сполучених Штатів? Все можливо. Але який сенс? Якщо буде безпековий альянс без США, то його гарантії без найсильнішої держави світу будуть просто ілюзорними", – сказав Дуда.

Він назвав США надійним союзником.

"Сполучені Штати за останні сто років неодноразово показували, що коли вони повертаються в гру, то здатні перервати будь-який збройний конфлікт, припинити його. Ми бачили це під час Першої світової війни, ми бачили це під час Другої світової війни, прямо тут, в Європі", – сказав Дуда.

Видання нагадує, що відповідно до польської політичної системи, уряд на чолі з прем'єр-міністром Дональдом Туском – опонентом Дуди – відіграє провідну роль у зовнішній і військовій політиці.

Туск також сильно проамериканськи налаштований, але він бере на себе ініціативу в зустрічах європейських лідерів, щоб визначити політику безпеки континенту в світлі того, що відбувається в США.

Передісторія:

  • Президент Польщі Анджей Дуда після зустрічі з Трампом заявив, що без американської підтримки Україна не переживе війну, відзначивши, що "якось цю війну треба закінчити".
  • Тим часом Дуда зіткнувся з критикою з боку керівної коаліції через свою зустріч з Дональдом Трампом у США – багато політиків припустили, що американський лідер зневажив свого польського колегу.

ПольщаСШАНімеччинаармія
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