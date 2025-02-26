Польща радо прийме американські війська, якщо Німеччина їх не хоче – Дуда
Польща буде рада розмістити в себе американські війська, якщо Німеччина не захоче бачити їх на своїй території, заявив президент Польщі Анджей Дуда.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico
Пряма мова Дуди: "Якщо Німеччина не хоче американських військ, не хоче партнерства зі Сполученими Штатами, ми дуже охоче приймемо партнерство зі Сполученими Штатами.
Я зацікавлений у тому, щоб перенести всю співпрацю, яку Німеччина має зі Сполученими Штатами, до Польщі. Дуже охоче".
Деталі: Видання зазначає, що так Дуда прокоментував слова переможця виборів у Німеччині Фрідріха Мерца, який заявив, що президент США Дональд Трамп не дбає про Європу і що континент терміново потребує зміцнення власної оборони.
Президент Польщі також скептично поставився до іншого припущення Мерца про те, що Європі, можливо, доведеться знайти заміну НАТО.
"НАТО без Сполучених Штатів? Все можливо. Але який сенс? Якщо буде безпековий альянс без США, то його гарантії без найсильнішої держави світу будуть просто ілюзорними", – сказав Дуда.
Він назвав США надійним союзником.
"Сполучені Штати за останні сто років неодноразово показували, що коли вони повертаються в гру, то здатні перервати будь-який збройний конфлікт, припинити його. Ми бачили це під час Першої світової війни, ми бачили це під час Другої світової війни, прямо тут, в Європі", – сказав Дуда.
Видання нагадує, що відповідно до польської політичної системи, уряд на чолі з прем'єр-міністром Дональдом Туском – опонентом Дуди – відіграє провідну роль у зовнішній і військовій політиці.
Туск також сильно проамериканськи налаштований, але він бере на себе ініціативу в зустрічах європейських лідерів, щоб визначити політику безпеки континенту в світлі того, що відбувається в США.
Передісторія:
- Президент Польщі Анджей Дуда після зустрічі з Трампом заявив, що без американської підтримки Україна не переживе війну, відзначивши, що "якось цю війну треба закінчити".
- Тим часом Дуда зіткнувся з критикою з боку керівної коаліції через свою зустріч з Дональдом Трампом у США – багато політиків припустили, що американський лідер зневажив свого польського колегу.