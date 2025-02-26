Польша с радостью примет американские войска, если Германия их не хочет – Дуда

Президенты Польши Анджей Дуда и США Дональд Трамп во время встречи в США 22 февраля. Фото из Facebook Анджея Дуды

Польша будет рада разместить у себя американские войска, если Германия не захочет видеть их на своей территории, заявил президент Польши Анджей Дуда.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Прямая речь Дуды: "Если Германия не хочет американских войск, не хочет партнерства с Соединенными Штатами, мы очень охотно примем партнерство с Соединенными Штатами.

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Я заинтересован в том, чтобы перенести все сотрудничество, которое Германия имеет с Соединенными Штатами, в Польшу. Очень охотно".

Детали: Издание отмечает, что так Дуда прокомментировал слова победителя выборов в Германии Фридриха Мерца, который заявил, что президент США Дональд Трамп не заботится о Европе и что континент срочно нуждается в укреплении собственной обороны.

Президент Польши также скептически отнесся к другому предположению Мерца о том, что Европе, возможно, придется найти замену НАТО.

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"НАТО без Соединенных Штатов? Все возможно. Но какой смысл? Если будет альянс по безопасности без США, то его гарантии без сильнейшей державы мира будут просто иллюзорными", – сказал Дуда.

Он назвал США надежным союзником.

"Соединенные Штаты за последние сто лет неоднократно показывали, что когда они возвращаются в игру, то способны прервать любой вооруженный конфликт, прекратить его. Мы видели это во время Первой мировой войны, мы видели это во время Второй мировой войны, прямо здесь, в Европе", – сказал Дуда.

Издание напоминает, что в соответствии с польской политической системой, правительство во главе с премьер-министром Дональдом Туском – оппонентом Дуды – играет ведущую роль во внешней и военной политике.

Туск также сильно проамерикански настроен, но он берет на себя инициативу во встречах европейских лидеров, чтобы определить политику безопасности континента в свете того, что происходит в США.

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