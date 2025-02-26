Польша с радостью примет американские войска, если Германия их не хочет – Дуда
Польша будет рада разместить у себя американские войска, если Германия не захочет видеть их на своей территории, заявил президент Польши Анджей Дуда.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico
Прямая речь Дуды: "Если Германия не хочет американских войск, не хочет партнерства с Соединенными Штатами, мы очень охотно примем партнерство с Соединенными Штатами.
Я заинтересован в том, чтобы перенести все сотрудничество, которое Германия имеет с Соединенными Штатами, в Польшу. Очень охотно".
Детали: Издание отмечает, что так Дуда прокомментировал слова победителя выборов в Германии Фридриха Мерца, который заявил, что президент США Дональд Трамп не заботится о Европе и что континент срочно нуждается в укреплении собственной обороны.
Президент Польши также скептически отнесся к другому предположению Мерца о том, что Европе, возможно, придется найти замену НАТО.
"НАТО без Соединенных Штатов? Все возможно. Но какой смысл? Если будет альянс по безопасности без США, то его гарантии без сильнейшей державы мира будут просто иллюзорными", – сказал Дуда.
Он назвал США надежным союзником.
"Соединенные Штаты за последние сто лет неоднократно показывали, что когда они возвращаются в игру, то способны прервать любой вооруженный конфликт, прекратить его. Мы видели это во время Первой мировой войны, мы видели это во время Второй мировой войны, прямо здесь, в Европе", – сказал Дуда.
Издание напоминает, что в соответствии с польской политической системой, правительство во главе с премьер-министром Дональдом Туском – оппонентом Дуды – играет ведущую роль во внешней и военной политике.
Туск также сильно проамерикански настроен, но он берет на себя инициативу во встречах европейских лидеров, чтобы определить политику безопасности континента в свете того, что происходит в США.
Предыстория:
- Президент Польши Анджей Дуда после встречи с Трампом заявил, что без американской поддержки Украина не переживет войну, отметив, что "как-то эту войну надо закончить".
- Тем временем Дуда столкнулся с критикой со стороны правящей коалиции из-за своей встречи с Дональдом Трампом в США – многие политики предположили, что американский лидер пренебрежительно отозвался о своем польском коллеге.