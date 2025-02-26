Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Майже половина поляків бояться виводу американських військ з країни

Іванна Костіна, Ірина БалачукСереда, 26 лютого 2025, 09:51
Майже половина поляків бояться виводу американських військ з країни
Відкриття військової бази США у Польщі у 2023 році. Фото з сайту Міноборони Польщі

44,6% поляків побоюються, що внаслідок змін у відносинах між США та Росією за президенства Дональда Трампа з Польщі можуть вивести американські війська.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на результати опитування IBRiS на замовлення Rzeczpospolita

Деталі: Видання нагадує, що наразі офіційно ніхто не говорить про виведення американських військ з Європи, в тому числі з Польщі. Водночас побоювання, що це може статися, є.

Реклама:

Тож нині 44,6% поляків стурбовані тим, що американські війська можуть бути виведені з Польщі і 48,2% респондентів не мають таких побоювань.

Соціологи зазначають, що серед прибічників владного табору кількість тих, хто боїться виводу американських військ, і тих, хто не боїться такого сценарію, розділилася практично порівну. Прибічники опозиції менше схильні мати подібні страхи.

Виведення американських військ з Польщі більше бояться жінки, ніж чоловіки, а також 40-річні (56%) і люди з середньою освітою (54%).

РЕКЛАМА:

Опитування проходило 20-21 лютого 2025 року. Вибірка становить 1069 осіб.

Передісторія:

  • Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що якщо Німеччина не хоче бачити американські війська на своїй території, то Польща буде рада їх прийняти.
  • А у Франції допускають розгортання у Німеччині озброєних ядерною зброєю винищувачів на тлі непевності щодо майбутньої присутності військ США у Європі.

ПольщаСШАармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У деяких регіонах України почалися відключення світла
фото Кількість жертв атаки на Київщині зросла до двох: загиблу людину дістали з-під завалів  
РФ вдарила по енергооб'єкту ДТЕК у Дніпропетровській області
У Держдепі складають список додаткових винятків для України із замороження іноземної допомоги – Politico
Трамп дозволить російським олігархам купувати за $5 млн шлях до громадянства США
У Польщі цивільні аеропорти готують до можливого використання армією
Усі новини...
Польща
Польща радо прийме американські війська, якщо Німеччина їх не хоче – Дуда
У Польщі цивільні аеропорти готують до можливого використання армією
У Польщі анонсували передачу Україні ще тисяч терміналів Starlink
Останні новини
12:45
Спортивна історія дня. Як маленький клуб з Дюнкерка став головною сенсацією футбольної Франції
12:30
Прибутковість маршрутів "Укрзалізниці": лише 5-7% рентабельні, всі приміські — збиткові
12:13
Прем'єр Румунії проти відправки своєї армії в Україну
12:12
Американський фонд NED, що співфінансує "ЄвроПравду", заявив про замороження діяльності
12:09
Більшість українців невдоволені життям, але знаходять сенс у своїй діяльності: опитування
12:05
В Україні запрацювала рада зброярів: чим займатиметься і хто очолив
11:56
Рада прийняла закон про створення Вищого адмінсуду
11:50
Акції Tesla відреагували на спад продажів авто у Європі
11:41
У Судані розбився військовий літак: загинуло щонайменше 46 осіб, в тому числі цивільні
11:35
У деяких регіонах України почалися відключення світла
Усі новини...
Реклама:
Реклама: