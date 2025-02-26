Майже половина поляків бояться виводу американських військ з країни

Відкриття військової бази США у Польщі у 2023 році. Фото з сайту Міноборони Польщі

44,6% поляків побоюються, що внаслідок змін у відносинах між США та Росією за президенства Дональда Трампа з Польщі можуть вивести американські війська.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на результати опитування IBRiS на замовлення Rzeczpospolita

Деталі: Видання нагадує, що наразі офіційно ніхто не говорить про виведення американських військ з Європи, в тому числі з Польщі. Водночас побоювання, що це може статися, є.

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Тож нині 44,6% поляків стурбовані тим, що американські війська можуть бути виведені з Польщі і 48,2% респондентів не мають таких побоювань.

Соціологи зазначають, що серед прибічників владного табору кількість тих, хто боїться виводу американських військ, і тих, хто не боїться такого сценарію, розділилася практично порівну. Прибічники опозиції менше схильні мати подібні страхи.

Виведення американських військ з Польщі більше бояться жінки, ніж чоловіки, а також 40-річні (56%) і люди з середньою освітою (54%).

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Опитування проходило 20-21 лютого 2025 року. Вибірка становить 1069 осіб.

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